Chińskie firmy coraz pewniej wchodzą na rynek układów graficznych. Ostatnio marka Biren Technology zaprezentowała akcelerator graficzny Biren BR100, który ma być lepszy od topowej, starej konstrukcji Nvidii.

Firma Biren Technology nie jest zbyt rozpoznawana na naszym rynku, ale ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą konferencji Biren Explore Summit 2022, na której zaprezentowano akceleratory obliczeniowe Biren BR100 i Biren BR104.

Chińskie akceleratory Biren – mają być lepsze od modelu Nvidii

Producent pochwalił się dwoma układami graficznymi: Biren BR100 i Biren BR104. Mówimy o profesjonalnych akceleratorach obliczeniowych, które mają służyć do wspomagania obliczeń w centrach danych i superkomputerach (nie są to układy graficzne przeznaczone do grania).

Wydajniejszy model – Biren BR100 składa się z 77 miliardów tranzystorów i został wykonany w 7-nanometrowej litografii TSMC's 2.5D Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) z konstrukcją opartą o chiplety. Rdzeń bazuje na autorskiej architekturze BiLiren. Osiągi robią wrażenie - układ oferuje 1000 TFLOPS mocy obliczeniowej FP16 i 2000 TFLOPS mocy obliczeniowej INT8, a do tego dysponuje 64 GB pamięci HBM2e.



Akcelerator Biren BR100 w wersji OAM

Producent chwali się, że BR100 podobno jest wydajniejszy od układu Nvidia A100, czyli topowej konstrukcji z poprzedniej generacji Ampere (Nvidia jeszcze nie podaje wyników dla nowego układu Hopper, więc producent nie mógł go tutaj zestawić). Akcelerator korzysta z interfejsu PCI-Express 5.0 i CXL i oczywiście mamy do czynienia z konstrukcją typu OAM (Open Compute Project Accelerator Module).

Biren BR104 to słabszy model, który korzysta monolitycznej budowy jądra. Układ ma oferować tylko połowę wydajności BR100 i 32 GB pamięci HBM2e, ale za to cechuje się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (to ma wynosić 300 W). Akcelerator będzie dostępny w postaci karty rozszerzeń pod PCI-Express.

Procesory Biren znajdą zastosowanie w sprzęcie do obrazowania medycznego, dynamiki molekularnej czy symulacji magnetycznych. Wiadomo, że układy będą również wykorzystywane przez operatora China Mobile do poprawy mocy obliczeniowej swojej sieci. Producent nie ujawnił szczegółów na temat cen i dostępności sprzetu. Więcej informacji zdradzi na konferencji Hot Chips 34 (2022) w przyszłym tygodniu.

