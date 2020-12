Myszka którą można umyć pod wodą? To nie żart! Firma Cooler Master zaprezentowała model MM720, który ma szansę spełnić oczekiwania wymagających graczy. Także jeżeli chodzi o możliwość utrzymania sprzętu w czystości.

Pamiętacie myszkę Cooler Master MM710? To jeden z ciekawszych modeli dla graczy. Ostatnio w ofercie producenta pojawił się jego następca o oznaczeniu MM720.

Cooler Master MM720 - lekka i precyzyjna myszka dla graczy

Cooler Master MM720 wyróżnia się charakterystyczną, perforowaną konstrukcją, która nie tylko nadaje ciekawej stylistyki, ale też przekłada się na niższą wagę „gryzonia”. Nie zapomniano też o podświetleniu LED – można je przypisać do wybranej czułości lub dostosować wg swoich preferencji

Konstrukcja oferuje 6 przycisków i została zoptymalizowana pod chwyty typu claw oraz palm grip. Na spodzie znalazły się teflonowe stopki, które mają zapewnić optymalny ślizg na każdej powierzchni. Ciekawostką jest nowy przewód z autorskiej kompozycji włókiem - według zapewnień producenta ma on być lekki i wytrzymały.

Wnętrze skrywa sensor PixArt PMW3389 o rozdzielczości 16 000 DPI. Producent zastąpił klastyczne przełączniki optycznymi, które mają zapewnić niemal zerowy czas odbicia (tzw. debounce time), a przy tym cechują się dużo większą trwałością (w przypadku modelu MM720 oszacowano ją na 70 milionów kliknięć).

Nowy model Cooler Mastera wyróżnia się jednak czymś jeszcze. Myszka posiada certyfikat IP58, co świadczy o wysokiej odporności na kurz i wodę. Co prawda producent zaleca zwykłe dbanie o gryzonia, nic nie stoi na przeszkodzie, by umyć go pod bieżącą wodą. Tym samym nie będzie problemu, aby utrzymać go w czystości (co chyba jest największą bolączką perforowanych myszy).

Cooler Master MM720 - specyfikacja

Typ myszy: przewodowa

Typ chwytu: claw, palm

Liczba przycisków: 6

Sensor: PixArt PWM 3389

Czułość: 400, 800, 1200(domyślny), 1600, 3200, 6400, 16000 DPI

Szybkość śledzenia: 400 IPS

Przyspieszenie: do 50 G

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Lift-Off Distance: < 2 mm

Wbudowana pamięć: 512 KB

Przewód: 1,8 m USB

Wymiary:105,4 x 76,5 x 37,4 mm

Waga: 49 g (bez przewodu)

Cooler Master MM720 - cena

Model Cooler Master MM720 jest dostępna w białej i czarnej wersji kolorystycznej oraz z wykończeniem matowym i błyszczącym. Nowy model dopiero wchodzi na polski rynek, a jego cena ma wynosić około 220 złotych.

Poniżej znajdziecie filmik prezentujący wszystkie najważniejsze atuty konstrukcji.

Źródło: Cooler Master

