Planujesz zakup Cyberpunk 2077 w wersji PC? Liczyć na zabawę w najlepszej możliwej oprawie graficznej? Jeśli odpowiadasz twierdząco to rzucić okiem na najnowsze informacje.

Pełne wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 ujawnione

CD Projekt RED jeszcze w wrześniu pochylił się nad tematem wymagań sprzętowych tego tytułu. Przedstawiono jednak wtedy jedynie dwie konfiguracje - minimalną i zalecaną, dodatkowo bez bliższych szczegółów. Dziś dowiedzieliśmy się, że pozwolą one na rozgrywkę w rozdzielczości Full HD na ustawieniach odpowiednio Low i High.

To jednak nie wszystko. Jednocześnie poznaliśmy bowiem konfiguracje do zabawy w rozdzielczości 1440p i 2160p na ustawieniach Ultra, a także konfiguracje, które pozwolą na uruchomienie Cyberpunk 2077 z aktywnym ray tracingiem. Chcąc cieszyć się efektami zapewnianymi przez to rozwiązanie potrzeba będzie komputera z przynajmniej GeForce RTX 2060. Jeśli dodatkowo ma do tego dojść wyższa rozdzielczość to rekomendowane są już GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3080.

Cyberpunk 2077 z aktywnym ray tracingiem - gameplay

Osoby, które obecnie nie posiadają przedstawionych wyższych konfiguracji sprzętowych (lub zbliżonych) będą zapewne zadawać sobie pytanie, czy warto modernizować sprzęt? Niestety w tym momencie trudno o pełną i ostateczną odpowiedź, będzie można udzielić jej dopiero po przeprowadzeniu testów i bliższemu przyjrzeniu się temu, jak gra wygląda na poszczególnych ustawieniach.

Póki co mały przedsmak Cyberpunk 2077 z aktywnym ray tracingiem ma dać opublikowany właśnie materiał wideo. NVIDIA pokazała tutaj kilka ujęć zarejestrowanych na komputerze wyposażonym w kartę graficzną z serii GeForce RTX 30.

Jak Wam się podoba? Premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się 10 grudnia. Gra trafi nie tylko na PC z Windows, ale też do usługi Google Stadia oraz na konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło: NVIDIA GeForce

