Cyberpunk 2077 powoli nabiera pożądanych kształtów. Właśnie otrzymał aktualizację 1.23, która eliminuje kolejne błędy.

Aktualizacja 1.23 do Cyberpunk 2077 już dostępna

Przedstawiciele CD Projekt i CD Projekt RED dość często podkreślają, że są świadomi niezadowolenia części graczy. Obiecali też szereg mniejszych i większych łatek (wydawane są odpowiednio jako hotfixy i aktualizacje) mających na celu poprawę działania oraz wyglądu Cyberpunk 2077. Wywiązują się z tego, co pokazuje również wydana dziś aktualizacja 1.23.

Trafiła na PC, konsole oraz Google Stadia. Wielkość zależy od platformy, ale każdy powinien być przygotowany na ponad 30 GB. Sporo, ale nie jest to rekordowa pod tym względem łatka dla Cyberpunk 2077.

Dokładną listę zmian można znaleźć jak zawsze na oficjalnej stronie gry. W tym przypadku dotyczą one kilku istotnych elementów - zadań i otwartego świata, rozgrywki, efektów wizualnych, a także stabilności i wydajności. Dodatkowo twórcy zadbali o kilka poprawek dedykowanych poszczególnym platformom.

Coraz bliżej DLC i aktualizacja dla nowych konsol

Zapewne nie jest to ostatnia łatka do Cyberpunk 2077. Jednocześnie uwzględniając zapewnienia twórców, zbliżamy się do momentu, w którym zaczną pojawiać się dodatki. Pewnie niezbyt duże, ale miejmy nadzieję, że interesujące. Co ważne, także darmowe. Na drugą połowę roku planowana jest też premiera aktualizacji, która pozwoli Cyberpunk 2077 wykorzystać możliwości konsol Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Póki co CD Projekt potwierdziło, że gra lada dzień powróci do sklepu PlayStation Store. Trochę to trwało, bo jak być może pamiętacie Sony zdecydowało się na tego „bana” w grudniu zeszłego roku.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r.”

Wielu z Was zdecydowało się na zakup Cyberpunk 2077. Gracie jeszcze? Zauważacie poprawę po kolejnych aktualizacjach z poprawkami?

Źródło: cyberpunk