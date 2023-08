Już niedługo pierwsi uczniowie klas czwartych otrzymają swojego laptopa. Minister Cyfryzacji zdradził szczegóły dotyczące dostaw laptopów - wyjaśniono kto zajmie się wnioskami, kiedy pierwsze urządzenia będą dostarczane do szkół i kto zajmie się dostawami sprzętu.

Rządowy program Laptop dla Ucznia to wielkie przedsięwzięcie, które ma ułatwić transformację cyfrową, ale też wyrównać szanse uczniów w szkołach podstawowych. Niedługo pierwsze laptopy trafią do uczniów klas czwartych.

Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński w Serwisie Samorządowym PAP zdradził szczegóły dotyczące przekazania sprzętu.

Czy trzeba złożyć wniosek o laptopa dla czwartoklasisty?

Nie. Informacja będzie automatycznie pobierana z Systemu Informacji Oświatowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie teoretycznie powinny być aktualne dane o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania laptopa.

Może się zdarzyć tak, że informacje o liczbie uczniów będą nieaktualne (np. ze względu na przeprowadzkę ucznia), jednak rząd planuje wprowadzić odpowiednie systemy do obsługi takich przypadków. W drugą stronę - jeśli dana gmina otrzyma za dużo laptopów, Ministerstwo odbierze sprzęt i przekaże go tam, gdzie go brakuje.

Kiedy uczniowie dostaną laptopy?

Obecnie Ministerstwo podpisało umowy na dostawę 290 tysięcy sztuk sprzętu, ale do rozstrzygnięcia pozostały przetargi na około 100 tysięcy komputerów. Według Cieszyńskiego, wszystko powinno się zamknąć w pierwszej połowie września.

Sprzęt będzie dostarczany tam, gdzie wskaże to samorząd, a dostawami zajmą się firmy kurierskie - założenie jest takie, by dostawy były realizowane jak najszybciej. Według Cieszyńskiego, we wrześniu prawie wszystkie komputery trafią już do szkół i wtedy ten proces będzie zakończony.

Co prawda nie ma żadnego terminu dotyczącego przekazania laptopów uczniom, ale Minister twierdzi, że sprzęt powinien być przekazany tak szybko jak to możliwe. Samorządy też będą chciały możliwie szybko pozbyć się sprzętu.

Niedawno poznaliśmy listę laptopów, które zostaną dostarczone uczniom w różnych rejonach Polski. W przetargu wybrano sześć różnych modeli i wszystkie spełniają minimalne wymagania dotyczące specyfikacji technicznej. Niedawno mieliśmy okazję przetestować model ASUS. Każdy laptop dla ucznia będzie też odpowiednio oznaczony.

Umowa na laptopa dla czwartoklasisty

Podpisanie umów z rodzicami gmina może scedować na dyrektorów szkół - taka umowa będzie mogła zostać podpisana elektronicznie. Warto dodać, że możliwe będzie tutaj podpisanie umowy na użyczenie lub przekazanie sprzętu na własność (przy czym minister zaznacza, że preferowana jest właśnie umowa przekazania na własność, a użyczenie przeznaczone jest na wyjątkowe wypadki, kiedy rodzic nie życzy sobie przyjąć takiego sprzętu).

Warto dodać, że rodzice muszą również złożyć oświadczenie o tym, że nie mają sprzętu z innego programu. Otrzymanego laptopa nie będzie można sprzedać lub wypożyczyć przez 5 lat.

Źródło: Portal Samorządowy PAP