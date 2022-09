Electronic Arts dostrzega dużą szansę na zwiększenie dochodów w grach, które pozwalają graczom tworzyć własne treści. Szczegóły zdradził dyrektor Andrew Wilson na niedawnej konferencji.

Popularność gier wspierających kreatywność

Wilson odniósł się do wielkiej popularności gier takich jak Minecraft i Roblox, które stały się wielkimi hitami. EA będzie szukało możliwości by podobnie kreatywne systemy zastosować we własnych produkcjach, aby umożliwić graczom tworzenie własnych treści i dzielenie się nimi.

Pośród franczyz należących do EA takimi kreatywnymi aspektami wyróżnia się przede wszystkim seria The Sims (które niebawem w wersji podstawowej będą dostępne całkiem za darmo), FIFA oraz Battlefield.

Gry sportowe

Dyrektor generalny EA opowiedział o nadchodzącym tytule Skate, który będzie oferował wiele możliwości tworzenia własnych treści przez graczy i implementowania ich do gry.

Podobnie jak w prawdziwym świecie, w którym skateboarding opiera się na modzie, muzyce, motoryzacji, architekturze i markach, uważamy że franczyza oparta na tym sporcie może robić to samo.

Co daje nam wskazówkę, że w nadchodzącej grze dostaniemy daleko posunięte możliwości modyfikacji zarówno torów skateboardowych jak i ubioru bohatera, a także możliwość udostępniania tych rzeczy dla innych graczy. Wydaje się to prawdopodobne, bo nowa odsłona Skate będzie darmową grą w której gracze będą się spotykać w czasie rzeczywistym. Niewykluczone, że we franczyzie FIFA (która po FIFA 23 pojawi się pod nową nazwą), również zostaną zaimplementowane jakieś tego typu mechanizmy. Na obecną chwilę wyobraźnia podpowiada tworzenie własnych wzorów strojów piłkarskich i być może jakąś prostą opcję indywidualizacji wyglądu stadionów na których odbywają się mecze, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Kogo to obchodzi w grze o kopaniu gały?

Battlefield z trybem kielni i cegły?

Wilson odniósł się też do serii Battlefield, która miała swoje problemy przy okazji ostatniej odsłony, czyli Battlefield 2024. Dyrektor przyznał, że gra nie spełniła do końca oczekiwać zarówno firmy jak i graczy i zadeklarował, że firmę czeka wiele pracy aby to zmienić. Stanie się to udziałem nowego niezwykle kreatywnego zespołu, który aktualnie pracuje na tą serią pod wodzą Vince’a Zampelli odpowiedzialnego dotąd za Apex Legends. Być może część mechanik jakie pojawią się w przyszłych Battlefieldach będzie inspirowana arcypopularnym Fortnite.

Inne plany EA

Podczas konferencji Wilson zaznaczył też, że Electronic Arts nie pójdzie śladem innych wydawców i nie zamierza produkować innych form rozrywki związanych z tematyką ich gier, takich jak na przykład filmy. Pomimo popularności swoich sportowych franczyz nie zamierza też kupować praw do transmisji sportowych i skupić się przede wszystkim na branży gier video.

Źródło: theverge.com