EA Play to coroczna impreza Electronic Arts, podczas której wydawca chwali się najnowszymi tytułami ze swojego katalogu. Nie zabraknie jej też w tym roku – poznaliśmy właśnie dokładną datę.

EA Play Live 2020. Kiedy zostaną pokazane najnowsze gry Electronic Arts?

W naszej strefie czasowej EA Play Live 2020 rozpocznie się w piątek, 12 czerwca 2020 roku o godzinie 2.00 w nocy. Nie wiemy jeszcze, czy warto będzie zarwać tę noc, ale poprzednie edycje tej imprezy na to zasługiwały, więc nie mamy powodów, by uważać, że tym razem będzie inaczej.

Zwykle EA Play towarzyszyło targom Electronic Entertainment Expo, ale – jak wiemy – do E3 2020 nie dojdzie. „Elektronicy” postanowili jednak nie rezygnować ze swojego wydarzenia i tradycyjnie zorganizować wielką prezentację swoich nadchodzących produkcji. No, prawie „tradycyjnie”, bo tym razem – co zrozumiałe – będzie to impreza online.

FIFA 21, Anthem 2.0, Battlefield 6… Jakie gry zobaczymy podczas EA Play?

EA zapowiada, że podczas wydarzenia Play Live 2020 ogłosi „światowe premiery”. Nie wiemy jednak, czego dokładnie powinniśmy się spodziewać. Niewykluczone, że zobaczymy na pierwszych zwiastunach tegoroczne odsłony sportowych serii, a więc FIFA 21 czy NBA Live 21 i liczymy też na prezentację Battlefield 6, ale to akurat jest mało prawdopodobne.

Znacznie bardziej prawdopodobne są prezentacje Command & Conquer Remastered oraz Anthem 2.0 (a więc całkowicie przeprojektowanej strzelanki sieciowej). Nowy Need for Speed, nowe Fe, nowy Skate, nowe Dragon Age, nowy Medal of Honor czy nowe Simsy to kolejne tytuły, które wchodzą w grę, ale podkreślmy, że są to wyłącznie spekulacje. A na jaki tytuł wy liczycie najbardziej?

Źródło: EA

