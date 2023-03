Przeglądarka Firefox będzie dalej wspierana na Windows 7. Twórcy podali nowy termin, który niektórym może wydać się zaskakująco odległy.

Firefox pozostanie z Windows 7 na dłużej

Microsoft pracuje nad systemem Windows 12, ale wielu użytkowników komputerów i laptopów traktuje to jako ciekawostkę. Nie dość, że wciąż można znaleźć opierających się przed przesiadką z Windows 10 na Windows 11, to dodatkowo są osoby pozostające wierne Windows 7. I to pomimo tego, że został on już porzucony całkowicie, a producent nie oferuje aktualizacji oraz wsparcia.

Największych fanów Windows 7 zdają się nie zniechęcać nawet coraz większe problemy ze znalezieniem oprogramowania innych firm. Twórcy przeglądarek internetowych już jakiś czas temu w większości zdecydowali się skupić uwagę na nowszych wersjach Windows. Jednym z nielicznych wyjątków jest Mozilla. I chociaż sugerowano coś innego, nadal się to nie zmieni.

Wsparcie Firefox dla Windows 7. Do kiedy?

Jak ujawnił Michael Kaply, inżynier oprogramowania Mozilli, podjęto decyzję o wydłużeniu wsparcia Firefox dla Windows 7 (a także dla Windows 8.1). Ma ono potrwać "przynajmniej do trzeciego kwartału 2024 r.". Nie dość, że mowa o odległym terminie to ujęcie tego w taki sposób sugeruje otwartą furtkę do kolejnego przedłużenia terminu granicznego.

Ze wsparcia dla Windows 7 już jakiś czas temu zrezygnowali twórcy innych popularnych przeglądarek internetowych. Aktualizacji nie otrzymują Google Chrome, Microsoft Edge czy Opera. Wśród użytkowników przeglądarki Firefox posiadacze komputerów z Windows 7 stanowią około 15 proc. ogółu.

