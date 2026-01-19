Astrologowie ogłaszają: nowa frakcja Heroes 3 w języku polskim

Mod Horn of the Abyss (HotA) do Heroes 3 doczekał się pełnego spolszczenia nowej frakcji i polskiego dubbingu dwóch kampanii.

Jak informowaliśmy, pod koniec 2025 r. twórcy Horn of the Abyss dodali do Heroes 3 nowy zamek - Bulwark - inspirowany kulturą nordycką, szkocką i syberyjską. Tylko, że Bulwark został oficjalnie spolszczony i teraz polscy gracze mogą znaleźć go pod nazwą Warownia. Wraz z aktualizacją HotA 1.8.0 gracze dostali komplet polskich nazw jednostek i elementów interfejsu.

Warownia w HotA 1.8.0 – co się zmieniło

Spolszczenie obejmuje całą śnieżną frakcję, a o detalach nazewnictwa współdecydowała społeczność w głosowaniu. Dzięki temu polskie terminy są spójne i osadzone w realiach gry, co ułatwia wejście w nową kampanię i rozgrywkę.

Nad przygotowaniem polskich wersji językowych czuwali sami gracze. Autor fanpage'a Heroes 3: Horn of the Abyss Spolszczenie dodał autorskie propozycje tłumaczeń frakcji, budynków oraz umiejętności, a głosujący w ankiecie gracze mogli sami zdecydować, która opcja im najbardziej odpowiada. Wśród jednostek znalazły się m.in. koboldy, runowładne yeti, stalowe elfy oraz wielcy szamani.

Dodatkowo polski dubbing trafił do dwóch kampanii HotA: Wykuci w Ogniu oraz Va Banque. Uzupełnia to wcześniejsze lokalizacje i podnosi komfort grania w treści przygotowane w ramach popularnej modyfikacji.

Twórcy poprawili też trzy pierwsze kampanie pirackiej frakcji. Usunięto zgłaszane wcześniej błędy, więc powrót do tych scenariuszy powinien być teraz płynniejszy i bez irytujących potknięć technicznych.

Kiedy polska wersja na GOG.com

Polska wersja moda zmierza na GOG.com, ale nie ma jeszcze podanej daty publikacji. Autorzy podkreślają, że Horn of the Abyss ma oficjalną stronę w sklepie, gdzie łatwo śledzić kolejne informacje o wydaniach i aktualizacjach.

Wciąż trwa praca nad kampanią Warowni. To oznacza, że lokalizacja elementów związanych z nowym zamkiem będzie rozwijana. Gracze mogą oczekiwać dalszych wieści razem z postępami prac nad zawartością.