Procesory Intel Core Ultra 300 lepsze od AMD? AMD odpowiada: sprawdzam

Nowe Core Ultra 300 miały zdominować rynek laptopów. AMD szybko studzi entuzjazm i publikuje własne testy, uwzględniając pominięte procesory Ryzen AI 400 i AI MAX 300. Wojna na wykresy trwa.

Procesory Intel Core Ultra 300 mają tchnąć powiew świeżości na rynku laptopów. Nowa architektura ma przynieść nie tylko wzrost wydajności, ale także nowe funkcje oraz dłuższy czas pracy na baterii. Producent w swoich materiałach chwalił się, że nowe jednostki mają być lepsze od konkurencyjnych modeli AMD Ryzen AI 300.

Czy aby na pewno? AMD twierdzi, że Intel źle zestawił swoje wyniki - ich zdaniem prezentacje Intela porównują nowe procesory Panther Lake z niewłaściwymi układami AMD, co ma dawać „nieuczciwy obraz” rynku. Według AMD warto porównywać je z nowszymi chipami Ryzen AI 400 i Ryzen AI MAX 300, które Intel pominął.

Intel Core Ultra 300 vs AMD Ryzen 300 i 400

Główna różnica między zestawieniami dotyczy doboru procesorów w poszczególnych segmentach laptopów.

W przypadku laptopów z segmentu premium, zdaniem AMD, należy zestawić procesory Core Ultra X9 i X7 (model X5 jak na razie nie istnieje) z jednostkami Ryzen AI MAX, których zabrakło w porównaniu Intela. Co istotne, układy te mają oferować wyższą wydajność w tworzeniu treści, grach oraz zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Wyjątkiem mają być możliwości jednostki NPU, która według AMD wypada podobnie jak w procesorach Intela.

W segmencie cienkich i lekkich laptopów oraz modeli mainstreamowych AMD porównuje procesory Core Ultra 9, 7 i 5 (bez dopisku X) z układami Ryzen AI 400 oraz Ryzen AI 300. W praktyce są to bardzo zbliżone konstrukcje, oferowane pod różnymi oznaczeniami. Procesory AMD mają zapewniać lepszą wydajność w tworzeniu treści, a w przypadku cieńszych i lżejszych modeli również wyższą wydajność graficzną. W zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją lepiej ma wypadać procesor AMD, przy podobnych możliwościach NPU, natomiast zintegrowana grafika ma być słabsza niż w Core Ultra 300.

W segmencie najtańszych laptopów AMD zestawiło procesory Core Ultra 5 3x2 z modelami Ryzen AI 300 oraz Ryzen 200. Według producenta układy AMD mają wygrywać w każdym scenariuszu: od tworzenia treści, przez gry, aż po zadania związane ze sztuczną inteligencją.



Intel twierdzi, że Core Ultra X9 388H oferuje "ogromne skalowanie wydajności”, co ma mu zapewniać tytuł "lidera produktywności”. AMD odpowiada: Procesor AMD Ryzen AI MAX 395+ ma 2× więcej wątków obliczeniowych niż Core Ultra X9 388H



Intel twierdzi, że grafika w Core Ultra X9 388H "jest w swojej własnej lidze”. AMD odpowiada, że procesor AMD Ryzen AI MAX 395+ oferuje o 37% wyższą wydajność graficzną Core Ultra X9 388H



Intel twierdzi, że Core Ultra X9 388H oferuje "wiodącą wśród x86 efektywność energetyczną”. AMD odpowiada, że nawet z własnych danych Intela wynika, że Core Ultra X9 388H nie ma niemal żadnej przewagi pod względem efektywności energetycznej i czasu pracy na baterii w porównaniu do poprzedniej generacji procesorów Lunar Lake



Intel nie przedstawił żadnych deklaracji dotyczących pozostałej części swojej oferty, natomiast AMD spodziewa się znaczącej przewagi w wydajności obliczeniowej i graficznej w modelach Ryzen AI 400

Przy okazji AMD skonfrontowało marketingowe zapowiedzi Intela z własnymi, realnymi porównaniami wydajności procesorów.

Kto ma rację?

Intel wyraźnie unikał tematu surowej wydajności procesorowej w swoich testach, co może sugerować, że rzeczywiście jest „coś na rzeczy”. Z drugiej strony AMD nie porusza kwestii porównania czasu pracy laptopów na baterii, który ma być jednym z kluczowych atutów nowych układów Intela.

Jedno jest pewne — rywalizacja w segmencie laptopów wyraźnie nabiera tempa, a producenci coraz śmielej przechwalają się możliwościami swojego sprzętu. Jak będzie w praktyce? Ostatecznie wszystko zależeć będzie od konkretnego laptopa, a odpowiedź przyniosą dopiero niezależne testy.