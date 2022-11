Komputerki Intel NUC miały być rozwiązaniem skierowanym do domu, biur i biznesu, ale szybko wyewoluowały w potężne komputery dla graczy i entuzjastów. Producent świętuje 10-lecie obecności na rynku oraz wyprodukowanie 10 milionów egzemplarzy komputerów.

Intel NUC (Next Unit of Computing) to kultowa marka miniaturowych, wydajnych komputerów, która została zaprojektowana z myślą o pracownikach, graczach i twórcach treści. Nie każdy jednak wie, że w tym roku obchodzi ona 10-lecie istnienia na rynku. To dobry moment, by przypomnieć sobie historię tych komputerków…

Intel NUC – jak ewoluowały miniaturowe komputery

Zaczęło się w 2012 roku, gdy Intel wprowadził do oferty swój pierwszy komputerek NUC – był to model Intel DC3217BY, który został wyposażony w procesor Intel Core 3. generacji i 8 GB pamięci RAM, a do tego oferował m.in. trzy porty USB 3.0 i złącze Thunderbolt.



Pierwszy komputer Intel NUC (Intel DC3217BY)

Głównym atutem komputerka były jego niewielkie rozmiary. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 10 x 10 x 5 cm, co czyniło z modelu Intel NUC jeden z najmniejszych komputerów. Nie był to demon wydajności, ale do podstawowych, biurowych zastosowań nadawał się idealnie.

W międzyczasie na rynku pojawiły się kolejne, wydajniejsze warianty, które oferowały nie tylko wyższą wydajność, ale też lepszą funkcjonalność. Najnowsze, modele wyposażone w 12. generację procesorów Intel Core, w zależności od konfiguracji, oferują 4- - 6-krotnie więcej rdzeni i wątków, dwukrotnie więcej portów, a do tego też lepszą łączność (np. WiFI i dwie gigabitowe karty sieciowe). Mówimy też o lepszej funkcjonalności, pozwalającej wyświetlać obraz na czterech ekranach o rozdzielczości 4K. Wszystko to przy zachowaniu takich samych, kompaktowych wymiarów.

Producent przygotował też większe, mocniejsze modele Intel NUC 12 Extreme. Przykładem jest tutaj niedawno testowany przez nas model Intel NUC 12 Extreme (Dragon Canyon), który sprawdzi się także jako komputer do gier lub stacja robocza dla twórców treści.



Najnowszy komputer Intel NUC (Intel NUC 13 Extreme)

Dzisiaj na rynku debiutuje najnowszy model - Intel NUC 13 Extreme (o nazwie kodowej Raptor Canyon). Mówimy o jeszcze wydajniejszej konstrukcji, która powinna sprostać oczekiwaniom wymagających użytkowników – została ona wyposażona w procesor Intel Core 13. generacji (Core i9-13900K, Core i7-13700K lub Core i5-13600K), do 16 GB pamięci DDR5 RAM, a także miejsce na 3-slotową kartę graficzną o długości do 313 mm.

10 lat komputerów NUC. Intel ma powody do świętowania

W tym roku Intel obchodzi 10-lecie marki NUC. Przez ten czas komputerki stały się niejako wzorcem miniaturowych komputerów, dostarczając innym producentom inspiracji (można tutaj wymienić chociażby modele ASUS ExpertCenter, Gigabyte BRIX czy ASRock 4X4).

Przy okazji producent ogłosił wyprodukowanie 10 milionów egzemplarzy takich komputerków – mówimy więc o niebywałym osiągnięciu, które pokazuje sporą popularność sprzętu. I tak, może na naszym rynku nie są to zbyt popularne maszyny, ale w ogólnie rzecz biorąc widać niemałe zainteresowanie sprzętem.

Źródło: Intel, inf. własna