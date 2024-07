Apple reaguje na krytykę. iPhone 16 ma wnieść oczekiwaną zmianę

Krótko po premierze iPhone’a 15 Pro oraz iPhone’a 15 Pro Max na smartfony Apple’a spłynęła fala krytyki. Najwidoczniej firma nie zamierza popełnić drugi raz tego samego błędu.

Chodzi o problemy natury termicznej. Użytkownicy szybko zwrócili uwagę, że zastosowany w najnowszych smartfonach czip A17 Pro ma tendencję do osiągania wysokich temperatur.

Jest to problematyczne tym bardziej, że po iPhone’y 15 Pro i 15 Pro Max sięgnęło wielu graczy zachęconych możliwością uruchomienia na smartfonie takich gier jak Death Stranding czy Assassin's Creed Mirage. Te są dla telefonu wyjątkowo wymagające i lubią rozgrzać go do poziomu, który może przekroczyć granicę komfortu.

iPhone 16 bez problemów z przegrzewaniem się?

Apple jest eweidentnie świadomy tego problemu, bo krótko po premierze wypuścił aktualizację, która miała go załagodzić. Nie dziwi więc, że w przypadku kolejnej generacji zmiany mają objąć wnętrze urządzenia.

iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 i 16 Plus - atrapy (Sonny Dickson / X)

Serwis The Information twierdzi, że iPhone 16 zostanie wyposażony w “większą grafitową płytę”, która ma skuteczniej rozprowadzać ciepło. Pokrywa się to ze wcześniejszymi przeciekami, bo już w listopadzie ubiegłego roku mówiło się, że Apple pracuje nad udoskonalonym chłodzeniem.

Oczekuje się, że seria iPhone 16 zostanie zaprezentowana we wrześniu.