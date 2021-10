W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących zbliżającej się premiery nowej generacji iPhone SE 2022. Możemy mieć podejrzenia, że będzie to kolejny, mocny gracz w ofercie giganta z Cupertino. Co do tej pory wiemy o iPhone SE 3. generacji?

iPhone SE w końcu bez grubych ramek wokół ekranu

Jeśli przecieki się potwierdzą (a z doświadczenia wiemy, że Apple coraz rzadziej potrafi utrzymać swoje nowe produkty w tajemnicy), najnowszy iPhone SE 3. generacji będzie bazował na obudowie znanej z iPhone XR (zaprezentowanego w 2018 roku).

Dla wielbicieli małych telefonów to świetna wiadomość, ponieważ model SE w końcu zostanie pozbawiony wysokich ramek pod i nad ekranem (jak obecna generacja zbudowana na iPhone 8).

Możliwy wygląd iPhone SE 3. generacji (2022)

Sam ekran natomiast ma charakteryzować się przekątną 6,1 cali i - niestety - zostanie wykonany w technologii LCD. Oznaczać to będzie, że iPhone SE pozostanie jedynym smartfonem Apple bez ekranu OLED. Trzeba przyznać, że w 2022 roku środowisko technologiczne może to uznać za przestarzałe rozwiązanie.

Touch ID nie zostanie usunięty, a “bebechy” będą robić ogromne wrażenie

Co więcej, Apple najprawdopodobniej zachowa Touch ID, które w przyszłorocznym modelu SE ma zostać przeniesione do przycisku odblokowania na boku obudowy. Potwierdzać może to fakt, że firma Tima Cooka stosuje już podobne rozwiązanie w nowym iPadzie mini.

Usunięcie Face ID może zwiastować usunięcie notcha lub jego zmniejszenie.

Apple, pozostawiając Touch ID na rzecz Face ID może zdecydować się na zmniejszenie notcha - i osobiście uważam, że to całkiem możliwy scenariusz. Całkowite usunięcie notcha lub pozostawienie miejsca tylko na kamerę jest raczej mało prawdopodobne - szczególnie w modelu, który do tej pory w założeniu był nową technologią wewnątrz - bez nowości na zewnątrz.

Kto wie... może notch zniknie całkowicie, a Tim Cook radośnie stwierdzi, że »przenosimy fotografię na nowy poziom i usunęliśmy przedni aparat, z pewnością to pokochasz!«

Podzespoły, w które zostanie wyposażony nowy iPhone SE 3 będą oczywiście z najwyższej półki - możemy zatem spodziewać się układu A15 Bionic znanego z tegorocznej linii iPhone’ów 13, a także łączności 5G. Zagadką pozostaje kwestia aparatu - być może będzie to jeden obiektyw z tyłu urządzenia.

A może Apple pójdzie tą drogą?

Cena będzie jego wielką zaletą

Do tej pory pogłoski mówią o cenie, która będzie wynosić 399 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 1600 zł. Doliczając wszelkie podatki etc. może to być 2000 - 2200 zł. Telefon z podzespołami najnowszych flagowców Apple w tej cenie oznacza, że nowy iPhone SE 2022 może namieszać na rynku smartfonów w średniej półce cenowej.

Jak myślicie? Plotki się sprawdzą, czy leakerzy są zbyt optymistyczni? Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani takim smartfonem.

Źródło: macrumors.com