Sprawdzamy jeden z topowych modeli RTX 4080 – MSI Suprim X. Jest wielki, jest piękny i jest bezgłośny. Czy warto właśnie ten model wybrać? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszej szczegółowej recenzji – zapraszamy!

4,6/5

Zaledwie kilka godzin temu pokazaliśmy Wam w ramach recenzji GeForce RTX 4080 Founders Edition, na co stać najnowszy układ NVIDIA AD103-300. Nie da się ukryć, że jest to wyjątkowo imponujący pokaz możliwości inżynieryjnych NVIDII - tak duża wydajność z przecież nie aż tak wielkiego układu, pobierającego zaskakująco „zwyczajne” ilości energii. Jest tylko jeden problem, który zupełnie podważa sens polowania na tę kartę w naszych sklepach – nie będzie ona w najbliższym czasie dystrybuowana w Polsce. Tu na ratunek przychodzą partnerzy NVIDII z konstrukcjami autorskimi – jedną z nich jest właśnie MSI Suprim X, który trafił na nasz stół testowy. Ciekawi różnic względem modelu NVIDII?



Razem z kartą otrzymujemy całkiem pokaźną i wysokiej jakości podkładkę pod myszkę, adapter zasilania oraz metalową, regulowaną podporę dla samej karty.

Skoro NVIDIA może, to MSI też kopiuje rozwiązanie z RTX 4090…

Już podczas premiery RTX 4090 okazało się, że partnerzy NVIDII stanowczo przewymiarowali układy chłodzenia dla nowego flagowca NVIDII, co prawdopodobnie wynikało z pierwotnie ogłoszonego TGP 600 W, a które ostatecznie okazało się nie przekraczać 450 W. Co więcej, same karty z GPU opartym o układ Ada Lovelace okazują się być jeszcze bardzie oszczędne, a do tego często limitowane przez pozostałe podzespoły, co owocuje jeszcze niższą ilością energii do rozproszenia w formie ciepła. Nie inaczej jest w przypadku RTX 4080.



Przyznacie, że to nieco przesadnie masywne chłodzenie dla karty, która zwykle nie potrzebuje więcej niż 300 W energii…

Wielkie zatem było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że NVIDIA w modelu RTX 4080 Founders Edition skopiowała układ chłodzenia z RTX 4090. Zdziwienie, które tylko się pogłębiło, gdy okazało się, że MSI zrobiło w zasadzie tak samo. MSI GeForce RTX 4080 Suprim X wygląda praktycznie identycznie, co MSI GeForce RTX 4090 Suprim X – jako że na karcie nie ma nawet naniesionego numerku modelu, to obstawiamy, że jedyne różnice znajdują się pod chłodzeniem.



PCB w przypadku MSI jest znacznie dłuższe od tego w Founders Edition, co nieco skraca obszar chłodzenia „przelotowego”.

Mamy tu zatem do czynienia z prawdziwym majstersztykiem. Ogromna komora parowa, która pokrywa wszystkie elementy wydzielające ciepło na karcie, połączona została z radiatorem za pomocą łącznie 10 grubych ciepłowodów (o prostokątnym przekroju przy samej komorze, co maksymalizuje transfer ciepła). Wszystko to jest owiewane przez trzy 10-centymetrowe wentylatory na bezgłośnych łożyskach, a z drugiej strony przytrzymywane przez metalowy backplate, który również odbiera ciepło z komponentów.



Na szczycie karty (a na dole zdjęcia) widać przełącznik BIOS karty – do wyboru mamy tryb cichy i gamingowy.

Karta waży zaledwie 80 gram mniej od wersji z RTX 4090, co odpowiada różnicy w sekcji zasilania oraz ilości modułów vRAM. Z łączną masą 2368 g jest to karta odczuwalnie cięższa od modelu Founders Edition (2120 g), ale podobnie do niej „gęsta” – co przekłada się na większy rozmiar – jest około 3 cm dłuższa, 0,5 cm wyższa i 1,5 cm szersza (dokładne dane w tabelce niżej). Oznacza to, że można zapomnieć o jej montażu w obudowach typu microTower, ale również znaczna część midiTower będzie tu miała spory problem, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy konieczność pozostawienia 3-4 cm dystansu od szczytu karty do bocznego panelu (potrzeba obudowy o szerokości ponad 21 cm).

Karty RTX 4080 cechują się bardzo niskim poborem energii, połączonym z absurdalnie ogromnym chłodzeniem – zdaje się, że producenci zaczęli badać temat pasywnych komputerów…

Sam adapter w tym przypadku to, podobnie jak w Founders Edition, wariant z wyprowadzonymi łącznie trzema złączami 8-PIN. Teoretycznie dwie wtyczki też by tutaj wystarczyły, czego dowodzi zapowiedziany Radeon RX 7900XTX z TGP o 35 W wyższym i właśnie dwoma złączami 8-PIN, ale ani NVIDIA, ani MSI nie chcieli na karcie w tej kwestii oszczędzać, zatem mamy, co mamy. Dobra wiadomość jest taka, że takie adaptery istnieją na rynku od wielu lat (3x8-PIN) i nie raportowano problemów z ich topieniem się, zatem RTX 4080 raczej uniknie w tej materii zamieszania.



Nowe złącza są dobrym rozwiązaniem, ale tylko z nowym zasilaczem – stosowanie adapterów całkowicie niweluje ich zalety.

MSI w modelu RTX 4080 Suprim X również nie zmieniło typu ani ilości dostępnych złączy wideo. Dostajemy trzy archaiczne złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno nieco świeższe HDMI 2.1. Szkoda, że nie dodano tu chociaż drugiego HDMI, jak robi to część pozostałych partnerów, aby móc podpiąć dwa nowsze monitory. Pozostaje nam cieszyć się z otworów w dwóch dodatkowych śledziach, za którymi bezpośrednio znajduje się już chłodzenie.



Zastosowanie trzech zamiast dwóch śledzi pozwala na solidniejsze przymocowanie karty do obudowy – to istotne przy tak ciężkich kartach.

MSI oczywiście w tak drogim modelu nie mogło odpuścić RGB, ale trzeba przyznać, że w tej kwestii całkiem serio wyszła im bardzo ładna, a może nawet najładniejsza karta w tej generacji (to wiadomo – rzecz gustu). Całość utrzymana jest w bardzo dystyngowanym stylu, który nadaje karcie prestiżowego wyglądu. Podświetlenie domyślnie jest zimnobiałe i umieszczono je z każdej strony karty (zgadza się – od spodu też świeci).



W naszym odczuciu te białe podświetlenie mogłoby być jedynym dostępnym :)

Mimo że jest go dużo, to całość wygląda bardzo spójnie i zwyczajnie podoba nam się. Co ważne – RGB można podziwiać niezależnie do sposobu montażu karty i z każdej strony ma coś ciekawego do zaoferowania. Naturalnie kolory można dowolnie regulować w aplikacji MSI Mistic Light.

GeForce RTX 4080 - specyfikacja

Model MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Wymiary długość: 33,4 cm;

wysokość: 14,0 cm;

szerokość: 7,7 cm Waga 2,368 kg Złącza 3x DisplayPort 1.4a;

1x HDMI 2.1 Chłodzenie komora parowa;

10 ciepłowodów;

3 wentylatory 100mm;

3 śledzie Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 - 4-5 nm Układ graficzny AD103-300 Jednostki cieniujące 9728 Jednostki teksturujące 304 Jednostki rasteryzujące 112 Rdzenie Tensor 304 (4th gen) Jednostki RT 76 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2505/2850 MHz Moc obliczeniowa 49 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz Przepustowość pamięci 716,8 GB/s TGP (zasilanie) 320 W

12+4 pin Interfejs PCIe 4.0 Dodatki: podpora karty z regulacją;

podkładka pod myszkę;

adapter 12+4-PIN -> 3x8-PIN Gwarancja 3 lata Cena 7689 zł

Takie duże chłodzenie, to przynajmniej powinno być cicho i chłodno

Jeżeli już uda Wam się dostać odpowiednio dużą obudowę, aby komfortowo osadzić w niej opisywanego MSI RTX 4080 Suprim X, to czeka Was niemały szok. Ta karta jest dosłownie bezgłośna. Nie żadne tam „niemal bezgłośna” czy „prawie jej nie słychać” – po prostu nie wydaje dźwięków, nawet podczas intensywnego grania – przynajmniej jeżeli skorzystamy z BIOSu Silent. Choć, po prawdzie, w trybie Gaming nadal zagłusza ją nawet praca pompy naszego chłodzenia procesora…

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 27,7

25,9 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 32,3

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 40,2

37,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Biorąc pod uwagę, że poziom tła w typowym pomieszczeniu domowym to 30-33 dBA, to realnie komputer z MSI RTX 4080 Suprim X ma szansę być całkowicie bezgłośnym (jeżeli pozostałe podzespoły też będą odpowiednio cicho chłodzone) – a przy tym zaoferuje niespotykaną dotąd w tym przedziale cenowym wydajność. Imponujące! Podobnie jak imponujące są temperatury, na których operuje – 55-58*C w trybie Gaming oraz 62-64*C w trybie Silent. To oczywiście w tych kilku tytułach, które w 4K są w stanie tę kartę przydusić tak, aby przekroczyła 300 W pobieranej energii. Jeżeli gracie w niższych rozdzielczościach, to wentylatory często będą się po prostu wyłączać…

Podkręcanie MSI GeForce RTX 4080 Suprim X – ile można ugrać?

Karta MSI fabrycznie posiada nieco wyższy zegar boost od modelu referencyjnego, ale identycznie (wysoko) taktowane pamięci GDDR6X. Zegar w naszym modelu okazał się być podobnie podatny na podkręcanie, co model Founders Edition (udało się przebić 3000 MHz, ale w wymagających momentach boost utrzymuje się bliżej 2950-2980 MHz), tymczasem pamięci zdołaliśmy podkręcić aż do 25 750 MHz na potrzeby 3DMarków, oraz do 25 500 MHz na potrzeby gier – odpowiednio 1675 MHz i 1550 MHz ponad domyślne taktowanie! To pozwoliło jeszcze nieco poprawić wydajność podkręconego Founders’a.

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 31

25 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 34

26 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 35

27 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 45

35 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 49

40 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 49

40 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 95

81 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 101

85 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 102

85 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 53

40 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 58

43 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 58

44 Legenda // średni FPS

// 1% Low FPS

Jest tylko jeden szkopuł, którego mogliście dopatrzeć się na wcześniejszym wykresie… Wraz z OC znacznie wzrastają obroty wentylatorów, a co za tym idzie głośność karty. Co ciekawe, podkręcać można też w BIOSie Silent, co daje wypośrodkowane wyniki, jako że BIOS ten zmienia głównie krzywe chłodzenia (a poza nimi też krzywą zasilania, co czasem skutkuje niższym boostem).

Na czym testowaliśmy i jak MSI RTX 4080 Suprime radzi sobie w 3DMarku?

Platforma testowa oczywiście pozostała bez zmian względem kilku ostatnich testów (i zapewne do końca roku to się nie zmieni). Jeżeli jednak nie jesteście z naszym sprzętem jeszcze zaznajomieni, to poniżej pełna lista, a następnie zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów syntetycznych 3DMark.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to przedpremierowo wypuszczona wersja GeForce Game Ready 526.72 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.10.2. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4080 do komputera bez jego obsługi…

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 085 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 315 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 299 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 15 273 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 245 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 210 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7988 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7245 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7236 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 19 225 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 102 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 080 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Minimalne podbicie zegarów przez MSI przyniosło minimalny wzrost wydajności – co ciekawe, w obu trybach. Po ręcznym podkręceniu karta już nieco bardziej oddala się od konstrukcji NVIDII , ale to nadal dosyć małe różnice. Z pewnością za małe, aby w ogóle zbliżyć się do zaledwie 2000 zł droższego RTX 4090 FE…

Sprawdzamy wydajność MSI GeForce RTX w grach

W samych grach odpuściliśmy już sobie testy po podkręceniu – ostatecznie to jest zależne od konkretnego egzemplarza. Okazało się, że podobnie mogliśmy odpuścić sobie testy z użyciem cichego BIOSu, gdyż zwykle wyniki są praktycznie identyczne… Ale to akurat dobrze, bo oznacza, że śmiało można korzystać z tego prawie pasywnego trybu chłodzenia bez narażania się na straty wydajności – zobaczcie sami.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 152

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 152

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 94

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 64

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 31

24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 91

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 45

35 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 104

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 121

99 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 95

80 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 135

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 134

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 111

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 83

60 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 91

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 53

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 109

92 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 90

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 89

77 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 125

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 124

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 81

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 195

137 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 194

133 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli interesują Was dokładne analizy wyników każdej z gier, to odsyłamy omówienia wydajności RTX 4080 w grach bezpośrednio w jego głównej recenzji. Tu tylko nadmienimy, że MSI RTX 4080 Suprime osiąga taką samą lub miejscami marginalnie wyższą wydajność, co model NVIDII, ale robi to przy jeszcze cichszej pracy (choć sam model FE i tak stanowczo do głośnych się nie zalicza).

W tamtym teście również sprawdziliśmy działanie techniki DLSS 3.0 (wydajność oraz jakość), a to kolejny poważny argument przemawiający za dopłatą do tej karty względem modeli z poprzedniej generacji (poza natywnie znacznie wyższą wydajnością).

Przypominamy również, że RTX 4080 ogólnie cechuje się wyśmienitą wydajnością w zastosowaniach profesjonalnych, zwłaszcza tych dotyczących pracy z wideo. Tu oczywiście zasługa przypada podwójnemu enkoderowi NVENC z obsługą AV1. Z tego ostatniego skorzystają również gracze streamujący swoją rozgrywkę, gdyż za sprawą tego kodeka możliwe jest uzyskanie znacznie wyższej jakości przy tym samym bitrate. Tu z kolei odsyłamy do fragmentu jeszcze wcześniejszego testu układu RTX 4090, poświęconego kodowaniu wideo właśnie.

Sprawdzamy, ile energii pobiera MSI GeForce RTX 4080 Suprime X

Ostatnie, co pozostało do sprawdzenia, to kwestia zasilania. Tutaj zaznaczamy, że test poboru wykonywaliśmy w jednej z nielicznych gier, w których rozdzielczość 4K zmusza kartę do pracy blisko limitu zasilania. Poniższy wykres należy zatem traktować jako „najgorszy przypadek”, gdyż w rzeczywistości karta często jest znacznie oszczędniejsza (karta w znaczeniu układ RTX 4080, a nie konkretnie ten model od MSI).

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 500 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 511 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 560 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 325 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 333 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 342 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Co ciekawe, okazuje się, że MSI w trybie Silent pobiera jednak nieco więcej energii od modelu Founders Edition (oraz od trybu Gaming). Możliwe, że wraz ze wzrostem temperatury spada nieco efektywność układu. Niemniej RTX 4080 nawet w tym trybie cichym jest bardzo wydajny energetycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę przyrost wydajności, jaki oferuje względem znacznie „głodniejszych” kart.

Czy warto kupić właśnie MSI GeForce RTX 4080 Suprim X?

Karta od MSI ma jeden zasadniczy problem (w zasadzie to dwa, ale od tego zacznijmy) – układ, na którym bazuje, został absurdalnie wysoko wyceniony przez samą NVIDIĘ. Zatem z automatu startują na raczej nieciekawej pozycji, podczas gdy jeszcze oczywiście muszą nieco doliczyć do swojego znacznie lepszego chłodzenia. Tak oto za 7689 zł (cena sugerowana dla MSI RTX 4080 Suprim X) dostajemy kartę, która jest o 30-40% wolniejsza od dostępnych za 9300 zł RTX 4090 (teraz sprawdzone ceny).



W Chinach, gdzie karty teraz sprzedają na kilogramy, ten MSI byłby jednym z najdroższych modeli!

Oznacza to, że około 600 zł dopłacamy względem modelu FE do samego chłodzenia i szczerze powiedziawszy to uczciwa dopłata, jak za to, co to chłodzenie oferuje. Zarówno w kwestii temperatur, (braku) głośności, jak i również wyglądu (z aktywnym oraz bez aktywnego RGB). To zdecydowanie jedna z najciekawszych konstrukcji autorskich, jakie ostatnio widzieliśmy. Wydajność również jest minimalnie wyższa niż w modelu NVIDII, ale trudno nią uzasadniać dopłatę do karty MSI.

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie 10 500 zł) 176% GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 138% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie 7100 zł) 137% [Silent] GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 137% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie 6500 zł) 112% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie 5500 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie 4000 zł) 92% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie 5000 zł) 84%

To chłodzenie jest niestety również drugim problemem, jaki trapi kartę MSI RTX 4080 Suprim X. Jest za duże! Wyniki testów jasno pokazują, że można było zastosować znacznie mniejszy układ chłodzenia, zamiast wrzucać 1:1 układ przewidziany na odbieranie prawie 2x większej ilości ciepła niż ta, którą generuje RTX 4080. Nie tylko wyszłoby taniej, ale również byłaby szansa na wymianę karty w starszym PC bez wymiany obudowy…



Karton jest równie ogromny, co karta – na regał z IKEI się nie mieści :(

Jeżeli macie już dość czekania i chcecie już teraz kupić nową kartę, ale zabrakło wam zdolności kredytowej na RTX 4090, to faktycznie RTX 4080 jawi się jako kolejny w kolejce dobry wybór – jego przewaga wydajności i funkcjonalności nad poprzednimi generacjami jest ogromna. W takim przypadku MSI RTX 4080 Suprim X ma jedną znaczącą przewagę nad modelem Founders Edition – będzie faktycznie dostępny do kupienia – już jutro, we wspomnianej wyżej cenie 7689 zł. Wybierając ten model z pewnością nie zawiedziecie się na jakości, co przy tak dużym wydatku też nie jest bez znaczenia.

Opinia o MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 w zwykłej rasteryzacji i z użyciem śledzenia promieni,

realnie bezgłośny układ chłodzenia,

bardzo atrakcyjny wygląd,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań profesjonalnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

spory potencjał podkręcania (limit mocy do 360 W),

podkładka pod myszkę oraz podpórka pod kartę w zestawie,

dwa BIOSy (cichy i chłodny). Minusy Cena (jak każdego RTX 4080) nieadekwatna do osiągów,

brak złącza DisplayPort 2.0 lub nowszego,

niepotrzebnie duży układ chłodzenia (identyczny z RTX 4090 Suprim X).

Nasza ocena karty graficznej MSI GeForce RTX 4080 Suprim X: 92% 4.6/5









