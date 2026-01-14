Karty z 8 GB VRAM znów standardem? Kryzys i rosnące ceny pamięci zmieniają rynek

Rynek zatacza koło – po latach wyścigu na coraz większą ilość VRAM znów wracamy do kart graficznych z 8 GB pamięci. Kryzys na rynku pamięci zmusza producentów do zmiany strategii, a gracze mogą odczuć tego skutki szybciej, niż się spodziewają.

Kryzys na rynku pamięci coraz wyraźniej wpływa na segment kart graficznych dla graczy, co znajduje odzwierciedlenie w decyzjach producentów. Z najnowszych doniesień wynika, że NVIDIA ograniczyła produkcję kart wyposażonych w 16 GB VRAM, jednocześnie promując modele z 8 GB pamięci.

NVIDIA zacznie promować karty z 8 GB VRAM

Jak informuje Board Channels, problemy z dostępnością pamięci VRAM utrudniają utrzymanie odpowiedniej podaży kart 16 GB. W efekcie firma planuje zwiększyć dostępność modeli GeForce RTX 5060 oraz GeForce RTX 5060 Ti w wersjach wyposazonych w 8 GB.

W odpowiedzi na tę sytuację NVIDIA miała też opracować nową strategię dostaw dla serii RTX 50, której celem jest promowanie i zwiększenie sprzedaży kart z 8 GB VRAM. Jednocześnie podaż modeli takich jak GeForce RTX 5060 Ti 16 GB oraz RTX 5070 Ti 16 GB ma zostać znacząco ograniczona.

Co to oznacza dla graczy?

Dla graczy taka sytuacja oznacza przede wszystkim większą dostępność i potencjalnie niższe ceny kart graficznych wyposażonych w 8 GB VRAM. Niższa pojemność pamięci wideo przekłada się na tańszą produkcję, co w teorii powinno uczynić te modele bardziej przystępnymi cenowo – albo przynajmniej sprawić, że nie będą one tak mocno drożeć w wyniku kryzysu na rynku pamięci.

Trzeba jednak liczyć się z wyraźnymi ograniczeniami. Już dziś 8 GB VRAM może okazać się niewystarczające w bardziej wymagających tytułach, szczególnie w grach korzystających z technik takich jak DLSS. W takich przypadkach mniejsza ilość pamięci wideo nie jest w stanie pomieścić wszystkich tekstur i danych, co może skutkować spadkami wydajności, doczytywaniem tekstur czy obniżeniem jakości grafiki. Więcej na ten temat pisał Wojciech Spychała w teście kart z 8 GB VRAM.

Co więcej, karty z 8 GB VRAM trudno uznać za sprzęt przyszłościowy. Wraz z upływem czasu i pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych technologicznie gier, ograniczenia wynikające z niewielkiej ilości pamięci będą coraz bardziej odczuwalne, skracając realny okres komfortowego użytkowania takiej karty.