GeForce RTX 2060 i RTX 2060 SUPER to kilkuletnie karty graficzne, jednak nadal zaliczają się one do najpopularniejszych modeli wśród graczy. Wkrótce przejdą do historii i nie będzie można ich kupić.

Zaczęło się na początku 2019 roku, gdy na rynku pojawił się zwykły GeForce RTX 2060 – to średniowydajny model z generacji Nvidia Turing, który spotkał się ze świetnym odbiorem testerów. Otrzymaliśmy stosunkowo wydajną i niedrogą konstrukcję ze wsparciem dla rewolucyjnej technologii Ray Tracing. Później, w połowie 2019 roku pojawiła się jego ulepszona wersja - GeForce RTX 2060 SUPER.

Obydwa modele spotkały się ze sporym zainteresowaniem graczy (warto tutaj chociażby wspomnieć, że nadal są to jedne z najpopularniejszych kart graficznych wśród użytkowników platformy Steam!).



GeForce RTX 2060 i GeForce RTX 2060 swoją premierę miały ponad 3 lata temu, ale to nadal jedne z najpopularniejszych kart graficznych wśród użytkowników platformy Steam

Niedawno, w czasach kryzysu na rynku kart graficznych, producent próbował wskrzesić kartę GeForce RTX 2060 już jako GeForce RTX 2060 12GB, jednak nie spotkała się ona ze zbyt dużym zainteresowaniem klientów.

Nvidia kończy produkcję kart GeForce RTX 2060 i RTX 2060 SUPER

Jak informuje chiński serwis MyDrivers, obydwie karty graficzne wkrótce przejdą do historii. Nvidia podobno zakończyła dostawy układów graficznych do partnerów, co oznacza, że nie będą oni produkować nowych modeli i karty te wkrótce zostaną wycofane ze sprzedaży. Realnie od jakiegoś czasu i tak są one coraz trudniej dostępne.

Decyzja o zakończeniu produkcji nie powinna nas dziwić, bo stare produkty są zastępowane nowymi. W 2020 i 2021 roku na rynku pojawiły się nowe modele GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3060 Ti z nowszej generacji Nvidia Ampere, a za jakiś czas powinny i one zostać zastąpione kartami pokroju GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 4060 Ti z najnowszej generacji Ada Lovelace.

Dajcie znać w komentarzach czy mieliście (albo czy nadal korzystacie) z kart GeForce RTX 2060 i RTX 2060 SUPER.

Źródło: Guru3D, Steam