Konsole do gier

W końcu jest! Firma ASUS oficjalnie zaprezentowała ROG Ally - przenośną konsolę z systemem Windows, która ma podbić serca graczy. Nowy handheld wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami, a do tego oferuje świetną funkcjonalność.

Pamiętacie zwiastun konsoli ASUS ROG Ally? Sprzęt zapowiadał się wyjątkowo obiecująco, więc sporo graczy wyczekiwało jego oficjalnej prezentacji. Wracamy do tematu, bo w końcu możemy Wam przedstawić oficjalne szczegóły na temat konsolki.

Ergonomiczna i lekka konsola

Konsola ASUS ROG Ally może wygląda dosyć niepozornie, ale producent tak dopracował projekt, aby cechował się dobrą ergonomią i niewielką wagą (całość waży 608 gramów). Ergonomia szczególnie jest widoczna w przypadku uchwytów, które zostały pokryte unikalną teksturą w kształcie trójkątów. Zapewnia to pewny chwyt i komfortową rozgrywkę podczas grania.

Nie zapomniano też o ekranie. Producent zastosował 7-calową matrycę o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), która może pochwalić się odświeżaniem 120 Hz (czas reakcji 7 ms) i jasnością 500 nitów. Co więcej, urządzenie wspiera także technologię AMD FreeSync Premium, więc można liczyć na płynną animację. Dotykowy panel umożliwia płynną nawigację po systemie.

ASUS ROG Ally z nowymi procesorami AMD Ryzen Z1

Konsolę ASUS ROG Ally napędzają procesory AMD Ryzen Z1 - w zależności od konfiguracji zastosowano słabszy model Ryzen Z1 lub wydajniejszy Ryzen Z1 Extreme. To specjalnie zaprojektowane układy dla przenośnych konsol, które łączą rdzenie Zen 4 i zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA 3 (można podejrzewać, że to zmodyfikowane wersje mobilnych procesorów AMD Ryzen 7040U z generacji Phoenix ze zmodyfikowaną krzywą napięć i limitów energetycznych, chociaż AMD jeszcze oficjalnie nie potwierdziło takich informacji).

Oprócz tego zastosowano do 16 GB pamięci LPDDR5 (w konfiguracji dwukanałowej) oraz szybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 512 GB z możliwością łatwej modernizacji. Jest też bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6E z Bluetooth 5.



ASUS ROG Ally ze stacją XG Station (foto: The Verge)



ASUS ROG Ally jako komputer do grania? Dzięki stacji ASUS XG Station to możliwe! (foto: The Verge)

Jeśli standardowa konfiguracja okazałaby się niewystarczająca, producent przewidział możliwość podłączenia stacji dokującej ROG XG Mobile z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4090. Przystawka oferuje dodatkowe złącza HDMI 2.1, DP 1.4, RJ45, trzy złącza USB 3.2 Gen 2 Type-A, jeden port USB 3 Gen 2 Type-C oraz czytnik kart SD UHS-II.

Całość działa pod obsługą systemu Windows 11, dzięki czemu gracze mogą korzystać ze wszystkich bibliotek i serwisów strumieniujących gry na jednym i tym samym urządzeniu. Co więcej, producent przygotował specjalną edycję oprogramowania Armoury Crate, które oferuje możliwość szybkiego dostosowywania wydajności, launcher gier, system służący do monitorowania parametrów urządzenia w trakcie rozgrywki oraz wsparcie dla Aura Sync.

Wydajność konsoli ASUS ROG Ally w grach

Co prawda na dokładne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale firma AMD już teraz ujawniła pierwsze szczegóły dotyczące możliwości procesorów Ryzen Z1 i Ryzen Z1 Extreme. Czego możemy się spodziewać?

Nowe jednostki bez problemu poradzą sobie w mniej wymagających grach typu CS:GO, DOTA 2 czy GTA 5, aczkolwiek słabsza jednostka w niektórych tytułach może okazać się zbyt słaba do rozdzielczości 1080p (nawet na niskich ustawieniach graficznych).

Na kolejnych slajdach przedstawiono wydajność procesorów Ryzen Z1 i Ryzen Z1 Extreme z wykorzystaniem technologii AMD Radeon Super Resolution (po przeskalowaniu obrazu z rozdzielczości 720p do 1080p). W takim przypadku układy zapewniają już wyraźnie lepszą płynność animacji.

Poważna konkurencja dla Steam Deck?

ASUS ROG Ally przez wielu jest uważany jako konkurencja dla popularnej konsoli Steam Deck. Mamy otrzymać nie tylko lepsze parametry, ale też dużo lepszą funkcjonalność (szczególnie, że Ally działa pod obsługą systemu Windows 11). Producent dorzuca do konsoli również 90-dniowy okres próbny na Game Pass Ultimate.

Dalsze informacje o dostępności i cenach urządzenia zostaną ujawnione podczas oficjalnej premiery 11 maja 2023 roku. Według zapowiedzi producenta, sprzęt na pewno będzie kosztować poniżej 1000 dolarów (przy czym nie potwierdził on o jaką dokładnie konfigurację chodzi). Może zatem być drożej od konkurencji, bo Steam Deck w zależności od wersji kosztuje 399 - 649 dolarów.

Chcielibyście u nas testy ASUS ROG Ally?

Źródło: ASUS, AMD, The Verge