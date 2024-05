Już za kilka dni zadebiutuje nowy flagowiec Sony Xperia 1 VI. Poza dość typowymi ulepszeniami największą zmianą ma być usprawniony teleobiektyw. Na plus jest też zmiana oprogramowania aparatu.

Czy pamiętasz jeszcze, że Sony produkuje smartfony? W przeszłości modele tej marki, oznaczone jako Xperia, święciły tryumfy. Zachwycały pod wieloma względami, choćby patrząc na pokazaną jakość zdjęć i filmów. Wygląda na to, że i nabywcy najnowszego Sony Xperia 1 VI się nie zawiodą. Tylko, czy dobry zestaw aparatów wystarczy, aby chętnych na zakup drogiego flagowca było wielu?

Najnowszy flagowiec Sony znów ze świetną kamerą

Najpierw Sony, później Sony Ericsson, później Sony Xperia - smartfony japońskiej marki znamy pod różnymi markami. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich latach gigant technologiczny nie radzi sobie zbyt dobrze w segmencie telefonów. Ich smartfony są dopracowane, często mają ciekawe funkcje, ale z różnych względów nie potrafią przyciągnąć tylu klientów, co najnowsze telefony realme, Samsunga, Xiaomi, czy Apple. Warto natomiast zaznaczyć, że flagowce japońskiego producenta zwykle mają świetny aparat fotograficzny. Nic dziwnego - Sony to w końcu uznana marka z branży fotograficznej.

Najnowszy flagowiec Sony Xperia 1 VI zadebiutuje 15 maja. Już wcześniej dochodziły do nas informacje o aparacie fotograficznym, jaki znajdziemy w tym modelu. Teraz danych jest coraz więcej, a nowa Xperia 1 VI wydaje się coraz ciekawsza.

Specyfikacja aparatu Sony Xperia 1 VI - nowy teleobiektyw

Do sieci trafił teaser zapowiadający nowy smartfon Sony z górnej półki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Xperia 1 VI najmocniej stawia na jeden aspekt: świetny zoom.

Teleobiektyw w Sony Xperia 1 VI ma dostać ulepszony w stosunku do poprzednika zoom optyczny. Możliwe, że będzie to 85-170 mm. Oznaczałoby to, że będziemy mogli przybliżyć obraz 3,5-krotnie oraz 7-krotnie. To świetny wynik, dziś większość flagowców konkurencji (Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra) oferuje “jedynie” pięciokrotne zbliżenie.

Nowa aplikacja aparatu

Dla wielu użytkowników największą nowością może być natomiast aplikacja aparatu. Ma być “normalna”, prosta i intuicyjna w obsłudze. Jedną aplikacją powinniśmy też móc obsługiwać różne tryby wykonywania zdjęć i filmów. Dotychczas Sony chwaliło się różnymi rozwiązaniami dla profesjonalistów, czy opcją nagrywania filmów w jakości kinowej jakości. Przeciętny użytkownik miał jednak spore problemy, by wyciągnąć z telefonu maksimum możliwości.

Strona sprzętowa aparatu głównego i z szerokim polem widzenia nie zmienią się w stosunku do Sony Xperia 1 V. Japończycy ulepszą natomiast oprogramowanie, wzrośnie też wydajność samego smartfona. Możemy więc oczekiwać jeszcze lepszej jakości zdjęć i filmów.

Zmianą w stosunku do poprzedników ma być inny kształt obudowy. Dotychczas Sony wykorzystywało dość dziwny, wydłużony kształt smartfona. Ekran miał proporcje 21:9, do tego pod i nad nim znajdowały się całkiem spore ramki. Teraz proporcje ekranu mają wynosić 19,5;9, a rozdzielczość to być może nawet 4K. Wydajność będzie topowa - procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dostanie wsparcie w postaci 12 lub 16 GB RAM.

Czy Sony Xperia 1 VI będzie najlepszym smartfonem do zdjęć? Czas pokaże, jednak wyniki testów jakości zdjęć to jedno, a sprzedaż smartfonów - zupełnie inna kwestia. Ciężko oczekiwać, że nowy flagowiec z Japonii realnie zagrozi dominacji Samsunga, Apple i chińskich producentów.