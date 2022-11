Pojawiasz się i znikasz, i znikasz... Mogą nucić sobie sympatycy marki ZTE, ale aktualnie są powody do zadowolenia.

ZTE wraca na polski rynek

Wprawdzie nie możemy narzekać na wybór chińskich telefonów, ale przecież zawsze może być lepiej. I będzie, bo ich grono poszerza się właśnie z racji powrotu (kolejnego już) ZTE na polski rynek. Jeszcze nie tak dawno pojawiały się głosy, iż ZTE może całkowicie wycofać się z sektora mobilnego, co było pokłosiem amerykańskich sankcji, jakie zostały wymierzone również w tę markę. W przeciwieństwie np. do Huawei udało się jej jednak nieźle ze wszystkiego wybrnąć i stąd kolejna próba podbicia kilku rynków, w tym naszego.

W zasadzie wszystko stało się jasne w zeszłym miesiącu, przy okazji podpisania umowy z CK Mediator Polska. Mówimy tutaj o pełnym powrocie, to znaczy można spodziewać się oficjalnej dystrybucji oraz wsparcia posprzedażowego i realizowanej lokalnie gwarancji. Dostępność też zapowiada się na szeroką, bo w zasadzie już teraz można zauważyć kilka smartfonów ZTE w popularnych sklepach. Pojawiły się między innymi w Media Expert, NeoNet i Empik.

„Współpraca z CK Mediator to dla nas znaczący kamień milowy budowania silnej pozycji w regionie środkowoeuropejskim. Rozwój naszej działalności oraz widoczności marki ZTE oraz Nubia i Redmagic w Polsce i Europie Centralnej są dla nas szczególnie ważne ze względu na wysoki potencjał rynku i posiadane przewagi konkurencyjne. Wierzymy, że korzystając z doświadczenia firmy CK Mediator osiągniemy nasze cele.” - Mingxi Huang, CEO ZTE Poland & Nordics

Jakich urządzeń ZTE oczekiwać? Oferta ma być szeroka

Wspomniane kilka smartfonów dostępnych w wymienionych sklepach ma stanowić wyłącznie przedsmak tego, co otrzymamy w kolejnych miesiącach. Jest mowa o smartfonach ZTE z różnych przedziałów cenowych, a także smartfonach spokrewnionej marki nubia skupiającej się w sporej mierze na modelach dedykowanych graczom.

Czy pojawią się wyłącznie smartfony? Okazuje się, że nie. Wedle zapowiedzi można oczekiwać także smartwatchy, a nawet większych akcesoriów z logo nubia w postaci klawiatur oraz monitorów. Nie podano jednak konkretnych modeli.

Marka jest znana, ale ceny nie będą bez znaczenia

We wrześniu pojawiła się w Polsce marka Infinix i gra dość odważnie, bo np. Infinix Zero Ultra jest dość ciekawy, ale kosztuje 2999 złotych. ZTE nie musi przełamywać bariery anonimowości. Ale nie znaczy to, że ceny będą tu nieważne, bo aktualnie polski (i europejski ogólnie) rynek wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu, konkurencja jest znacznie większa.

Rzuciłem okiem na dziś dostępne smartfony. I tak np. w sklepie Media Expert można kupić gamingowe modele NUBIA Red Magic 6R w wariancie 12GB/256GB za 2599 złotych czy NUBIA Red Magic 7 za 4099 złotych lub 5299 złotych, odpowiednio w wariantach 12GB/128GB i 18GB/256GB. W przypadku ZTE Axon 30 ceny startują natomiast z poziomu 2389 złotych. W sklepie NeoNet jest niemal identycznie. Trudno mówić o tym, że ceny porywają, chociaż z drugiej strony wypada oddać tym smartfonom, że posiadają solidne specyfikacje, a NUBIA Red Magic 7 to wręcz jeden z najciekawszych smartfonów dla graczy. Poza dużymi zasobami pamięci oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ekran AMOLED z odświeżaniem 165 Hz, wielowarstwowy system chłodzenia z fizycznym wentylatorem udekorowanym podświetleniem RGB LED i 2 dotykowe przyciski ułatwiające sterowanie w grach.

Źródło: zte