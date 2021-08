FC Barcelona nie chce już Lionela Messiego. Bezrobotny od półtora miesiąca piłkarz podpisał 2-letni kontrakt z Paris Staint-Germain. Opłatę za transfer przyjął między innymi w aktywach cyfrowych. Jaka jest wartość umowy i komu się to opłaca?

Lionel Messi, choć ma na koncie imponującą ilość bramek, to młodszy się nie robi. FC Barcelona uznała w czerwcu, że rozegrała z jego udziałem już wystarczającą ilość meczów piłki nożnej i Messi musi sobie poszukać innej szatni. Całe szczęście dla Argentyńczyka, posadę przedemerytalną zaoferowało mu Paris Saint-Germain. Trudno się jednak spodziewać, że będzie to najbardziej lukratywny kontrakt w karierze piłkarza.

Wszystkie szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale szacuje się, że fetowany 12 sierpnia 2021 roku podpis, uczyni Lionela Messiego bogatszym zaledwie o 25 - 30 milionów euro. Podobne też kwoty będą zasilać jego konto w nadchodzących sezonach. Dla porównania Katalończycy w podobnej sytuacji zaoferowała mu prawie cztery razy więcej, a za grę w FC Barcelona płacili dwa razy tyle. Na dodatek zawsze w euro. Paris Saint-Germain część premii z tytułu zawarcia umowy wypłaci Argentyńczykowi w aktywach cyfrowych.

Jakie aktywa cyfrowe otrzymał Messi?

W kwocie, którą zainkasował Messi, duży udział mają tokeny klubowe Paris Saint-Germain. Za pośrednictwem Rutersa świat obiegła więc informacja, że transfer Messiego odbył się przy użyciu kryptowalut. Tymczasem nie do końca jest to prawdą.

Fan tokens are a type of cryptocurrency that allow holders to vote on mostly minor decisions related to their clubs.

Tak tokeny kibiców klubów piłkarskich definiuje Reuters. Niby wszystko się zgadza, ale termin cryptocurrency (kryptowaluta) jest niedomówieniem.

Jak działają tokeny klubów piłkarskich?

Tokeny kibiców klubów piłkarskich to rzeczywiście aktywa cyfrowe. Pomimo tego, są one tokenami NTF, a nie kryptowalutą. Bliżej im do towaru, niż pieniądza. Z bitcoinem token PSG łączy sposób osiągnięcia unikalności. W obydwu przypadkach gwarantuje ją technologia blockchain.

Najważniejsza dla właścicieli różnica to wymienność lub jej brak. W przeciwieństwie do kryptowaluty token NFT nie może zostać rozmieniony. W portfelu cyfrowym możemy mieć 0,0007 bitcoina. Tokenów kibica Paris Saint-Germain nasze konto uwzględni jeden lub kilka, nigdy pół.

Gdybyśmy mieli użyć wyobraźni, Messi otrzymał kilkadziesiąt wirtualnych krzesełek na stadionie albo szafę ekskluzywnych gadżetów piłkarskich. Może je sprzedać i w ten sposób wejść w posiadanie bitcoinów, dogcoinów, etherum lub walut tradycyjnych. Nie może jednak zbywać ich w częściach i musi znaleźć nabywcę na minimum całego tokena.

Po co kibicom piłkarskim tokeny ?

Paris Saint-Germain jest jednym z kilkudziesięciu klubów piłkarskich na świecie, które mogą pochwalić się tokenem kibiców. Ma je pozbawiona Messiego FC Barcelona, a także Juventus Turyn, F.C. Milan, Manchester United, a nawet Legia Warszawa. Większość z nich wypuszcza tokeny za pośrednictwem platformy Socious i wybiera blockchain Chiliz.

Podobnie zadziałał Bayern Monachium, oferując cyfrowe karty z piłkarzami. One też są tokenami NTF, ale tokeny kibica nie są reprezentacją przedmiotu, a statusu i mają angażować właścicieli w życie klubu. Posiadacz tokena kibica ma zazwyczaj dostępne coś ekskluzywnego, czego nie może mieć pierwszy lepszy właściciel odpowiedniego szalika. Mogą być to lepsze miejsca na stadionie, możliwość zakupu limitowanych gadżetów lub uczestnictwo w dodatkowych wydarzeniach.

Zdarza się, że tokeny kibiców pozwalają na pewną decyzyjność. Zazwyczaj są to kwestie, które interesują kibiców, ale nie mają wpływu na wyniki drużyny. Choć teoretycznie jest to możliwe, to nikt jeszcze nie zaryzykował, aby to właściciele tokenów współdecydowali o składzie zespołu.

Czy na tokenach kibica można zarobić?

Każdy z tokenów jest unikalny i są one wydawane w ograniczonej ilości. Na przykład tokenów PSG jest w obiegu około 3 milionów, a ich ilość może wzrosnąć do maksymalnie 20 milionów sztuk. Jak każdy NTF, token kibica klubu piłkarskiego można wymieniać oraz sprzedawać.

Ich właściciele mogą więc traktować tokeny inwestycyjnie. Trzeba się jednak liczyć z bardzo dużymi wahaniami wartości, a zainteresowanie losami klubu jest koniecznością. O wartości tokenów może zadecydować zasilenie rynku kolejnymi NTFami , ale także tabela wyników i waga rozgrywek. Nie bez znaczenia są także plotki i spekulacje, na przykład na temat transferów.

Wydaje się, że pojawienie się Messiego w drużynie taką sytuację spowodowały. Wartość tokenów Paris Saint-Germain na tydzień przed podpisaniem umowy wzrosła ze 120 zł do 194 zł. Po czym zaczęły spadać. Choć cena odbiła w dzień finalizacji kontraktu, to do szczytu trochę zabrakło. 12 sierpnia tokeny PSG były wyceniane na 163 zł za sztukę. Aktualnie ich kurs spada i 14 sierpnia 2021 wyniósł 155 zł.

Plotki głoszą, że za zwyżkę odpowiedzialny jest Qatar Sports Investments, który kupował duże ilości tokenów PSG w pierwszej połowie sierpnia. Jest to też właściciel nowego klubu Lionela Messiego. Oficjalnie nikt tej informacji nie potwierdził, a Paris Saint-Germain oraz platforma Socious zarzekają się, że tokeny kibiców przynoszą dochód. Wcale nie musi być w tym twierdzeniu fałszu. Wystarczy, że zmienimy miejsce siedzenia z krzesełka kibica na fotel w zarządzie klubu. Tokeny w roli narzędzia promocyjnego lub ofertowego natychmiast staną się bardzo opłacalne.

Źródła: Reuters, Paris Saint-Germain