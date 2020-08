Pamiętacie sytuację z dziwnymi wiadomościami w aplikacji mBanku? Programiści nie zauważyli, że testują komunikaty push „na produkcji”. Okazuje się, że teraz podobna sytuacja zaskoczyła użytkowników narzędzia Microsoft Teams. W tym przypadku jednak sprawa może być poważniejsza.

Jak donosi serwis Sekurak, od rana użytkownicy Teamsów informują o dziwnych komunikatach „FCM Messages Test Notification!!!!” - poniżej możecie zobaczyć przykład wiadomości:



(źródło: Twitter @ technofab_it)

Wiemy, że problem testowych komunikatów dotyczy użytkowników praktycznie z całego świata (w tym również z Polski).

Microsoft wydał oficjalny komunikat, w którym potwierdza wysłanie testowych wiadomości (podobno dotarły one tylko do niektórych użytkowników platformy). Problem jednak w tym, że jeszcze nie rozpoznano przyczyny problemu. Warto dodać, że jakiś czas temu Teams też zmagał się z awarią.

We're investigating an issue where users are receiving Test notifications on their mobile devices. Further updates will be provided under the SI TM221041 in your admin center.