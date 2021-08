Dlaczego warto pobrać mLegitymację szkolną i jak aktywować mLegitymację studencką? Jak łatwo zrobić dobre zdjęcie do mLegitymacji lub przedłużyć ważność dokumentu?

mLegitymacja to cyfrowy dokument, którym można posługiwać się na urządzeniach mobilnych. Wystarczy telefon z Androidem lub iPhone. Musimy wyposażyć go w bezpłatną aplikację mObywatel i wgrać do niej zabezpieczony dokument.

Do czego służy mLegitymacja?

Przy pomocy mLegitymacji można potwiedzić swoją tożsamość oraz uprawnienia do zniżek. Zaakceptuje ją kontroler biletu w komunikacji miejskiej, biblioteka, a nawet dostawca zniżkowej pizzy. Wystarczy pokazać telefon z aplikacją, do której załadowaliśmy dokument. Chociaż mLegitymacja jest dodatkiem i nie zastąpi jeszcze elektronicznej legitymacji studenckiej, ani papierowej szkolnej, to i tak warto ją posiadać. Telefon mamy przy sobie częściej, niż fizyczne dokumenty, a mLegitymacja szkolna skutecznie zabezpiecza tożsamość uczniów przed ryzykiem kradzieży.

Okazywana mLegitymacja wygląda mniej więcej tak:

Kto może mieć mLegitymację?

mLegtymacje wydają te szkoły i uczelnie wyższe, które uczestniczą w programie mLegitymacje. Wystarczy, że uczysz się w jednej z nich, a na pewno możesz używać na co dzień telefonu, zamiast pliku kart i dokumentów fizycznych.

Pierwsze, co powinieneś zrobić, to upewnić się, że mLegitymację zdobyć możesz. Twoja szkoła lub uczelnia muszą uczestniczyć w programie, bez tego nie ruszysz dalej. Zazwyczaj inforormują o tym na swoich stronach internetowych. W momentach, kiedy nie obowiązuje nauka zdalna, można stosowne informacje wypatrzyć także na ich korytarzach lub zapytać w sekretariacie.

Istotne jest także, że pełnoletni uczniowie oraz studenci mogą dokument pobrać samodzielnie, ale dzieci oraz młodzież poniżej 18. roku życia potrzebują podpisu, a czasem pomocy rodzica. Poza wypełnieniem dokumentów dla szkoły cały proces jest jednak tak prosty, że warto spróbować samodzielnie. Podczas realizacji będzie kilka okazji, które pozwolą na zdobyć sporo dodatkowego czasu na Internet, jesli jest nam limitowany.

Jak pobrać mLegitymację studencką?

Studenci muszą odwiedzić system USOS swojej uczelni i wyszukać zakładkę „dla studenta" lub „sprawy studenckie". Zamówienie mLegiymacji wymaga zalogowania, które pozwala na wyświetlenie dokumentów, jakie już mamy lub możemy mieć. Tam wystarczy aktywować mLegitymację, postępując zgodnie z poleceniami systemu. Proces kończy się powodzeniem, kiedy mamy widoczny kod QR dokumentu. Musimy teraz uruchomić na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel.

Przejdż do informacji jak zapisać mLegitymację w telefonie.

Jak się przygotować do pobrania mLegitymacji szkolnej?

Czas na wykonanie zadania:

15 minut do kilku godzin, przy czym wszystkich czynności nie uda się wykonać jednego dnia.

Uczestnicy zadania:

szkoła, która uczestniczy w programie mLegitymacje

uczeń tej szkoły

opiekun prawny ucznia*

*Jeśli uczeń ma 18 lat, postać opiekuna prawnego jest zbędna. W sytuacji, kiedy należy wybrać pomiędzy kilkoma opiekunami, należy postawić na tego, który ma ładniejszy charakter pisma.

Potrzebne akcesoria:

biała karta A4 nadająca się do włożenia do drukarki (można zdobyć gotowy element ze szkoły).

długopis w kolorze czarnym lub niebieskim

smartphone lub iPhone z przyzwoitym aparatem oraz połączeniem do Internetu

Bonus dla uczniów dysponujących limitowanym dostępem do Internetu:

Całkiem możliwe, że Internet będzie nam potrzebny przez dłuższy czas (kilka dni, ale realnie kilka godzin). Uczniowie, którzy zdecydują się na pobieranie mLegitymacji samodzielnie, mogą skorzystać przy tej okazji przechwycenia dodatkowych minut na Internet. W końcu to ważne sprawy: chodzi o szkołę i czystą kartotekę. Niedowierzającym rodzicom można pokazać artykuł na temat luki zabezpieczeń systemu mLegitymacji szkolnych.

Jak pobrać mLegitymację szkolną?

Wniosek o mLegitymację szkolną

Niezbędny jest kontakt ze szkołą w celu pobrania wniosku o mLegitymację. Bardzo często wystarczy wizyta na jej stronie internetowej. Szkołom zdarza się opublikować wzór wniosku w zakładce dotyczącej mLegitymacji.

Przykładowy wniosek o mLegitymację szkolną. Ważne!: należy wydrukować wzór ze strony własnej szkoły, ten nie zadziała wszędzie.

Pobrany dokument należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać. Zamiast samodzielnego inwestowania w papier oraz zabawy z drukarką, można gotowy wzór wniosku otrzymać od szkoły. Wymaga to jednak wycieczki do sekretariatu lub obecności opiekuna prawnego na spotkaniu z rodzicami.

Wypełnić wniosek może uczeń lub jego opiekun. O tym, dujekto składa podpis decyduje wiek ucznia. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia potrzebują podpisu opiekuna prawnego, a pełnoletni mogą parafować wniosek samodzielnie.

Zdjęcie do mLegitymacji szkolnej

Oprócz wniosku szkoła musi także otrzymać zdjęcie właściciela dokumentu. Ma być to fotografia legitymacyjna w formacie .jpg lub .jpeg nie większa, niż 5 MB. Zdjęcie ma być na jasnym tle, uwzględniać całą twarz i można się na nim uśmiechać, ale nie szczerzyć. Zęby lub ich widoczny brak mogą być niezaakceptowane podczas weryfikacji.

Możemy użyć profesjonalnego zdjęcia legitymacyjnego, zrobić selfie lub poprosić o pomoc każdego, kto będzie w stanie zastosować się do poniższej instrukcji:

Instrukcja wykonania prawidłowego zdjęcia do mLegitymacji szkolnej. Źródło: passport-photo

Niektóre szkoły wymagają dostarczenia zdjęcia przepuszczonego przez konkretny kreator zdjęć do dokumentów. Jest to usługa online jednej z białostockich firm, która oferuje nic niewarte kreatory zdjęć do dokumentów.

Jednak na potrzeby mLegitymacji szkolnych jest tam kreator bezpłatny i bezpieczny. Z regulaminu tej usługi wynika, że dane są usuwane po wykonaniu przeróbki, a od użytkownika wymagane jest tylko załadowania zdjęcia do kreatora.

Bez problemu możemy także skorzystać z programu graficznego lub innego kreatora zdjęć, któremu ufamy. Chodzi tylko o wycięcie tła, kadrowanie i zmniejszenie rozmiaru zdjęcia.

Dostarczenie dokumentów do szkoły

Tak przygotowane dokumenty trzeba przesłać do szkoły. Zazwyczaj wystarczy wsyłanie ich mailem. Wtedy robimy zdjęcie wniosku i razem ze zdjęciem dodajemy w załączniku wiadomości.

Niektóre szkoły chcą, aby wniosek przynieść do sekretariatu i tyko zdjęcie wysłać mailem. Warto wtedy zmienić nazwę pliku zdjęciowego na swoje nazwisko, rocznik i klasę. Bezpieczniej byłoby użyc tylko inicjałów, a nie nazwiska, ale szkoły mogą takiego zdjęcia nie połączyć z odpowiednim wnioskiem i mLegitymacji nie wydać.

Możemy spotkać się także z sytuacją, że trzeba użyć dziennika elektronicznego. Musi to zrobić rodzic ze swojego konta i szczegółe instrukcje otrzyma ze szkoły. Najczęściej taka wysyłka wymaga umieszczenia dokumentów w chmurze i zalinkowania ich do maila, ale wymagania szczegółowe mogą być różne. Niektóre rozwiązania są bezpieczne, inne nie. Idealnie byłoby, gdyby szkoła udostępniała własną chmurę i nie wymagała upubliczniania danych. Jeśli szkoła życzy sobie dodania dokumentów na DyskGoogle lub OneDrive i upublicznienia wszystkim, to dopuszcza do wycieku danych osobowych.

Przerwa, w trakcie której przyda się więcej Internetu

Czekamy na dostarczenie kodu QR i kodu cyfrowego. Większość szkół odsyła kod pocztą elektroniczną na adres, z którego zostało nadane zdjęcie lub cały komplet dokumentów. Zdarzają się też chlubne wyjątki, które te dane dostarczają tylko do rąk własnych. Bardziej rozsądni wpadają także na pomysł, aby korzystać z Google Teams lub wysyłają dane, korzystają z bezpiecznej chmury i możliwości dziennika elektronicznego. Opcji jest dużo i każda szkoła może postępować odrobinę inaczej. Oczekiwanie może potrwać kilka dni.

Jak zapisać mLegitymację w telefonie?

Mając już kod QR oraz kod numeryczny, musimy pobrać mLegitymację na urządzenie mobilne i mamy na to 30 dni od momentu jego wydania. Na tym etapie należy też podjąć ostateczną decyzję jak chcemy używać mLegitymacji. Jest ona przypisywana do urządzenia i nie można jej pobrać na kilka telefonów lub tabletów.

Studenci, którzy mają kilka telefonów, powinni wybrać ten, którego używają najczęściej i zostanie z nimi na dłużej. Wyczyszczenie telefonu przed sprzedażą nie wystarczy, żeby pobrać mLegitymację ponownie na nowym urządzeniu. Potrzebny będzie nowy kod QR i wcześniejsze zastrzeżenie poprzedniej mLegitymacji.

Jeśli opiekun nie chce, aby dziecko z mLegitymacji nie korzystało swobodnie, może pobrać ją na swój telefon. Jeśli uczeń ma mieć ją u siebie, trzeba zainstalować aplikację mObywatel na jego telefonie, ustalić hasło i dodać dokument w następujących krokach:

dodaj dokument

z listy dokumentów wybierz odpowiednią mLegitymację (studencką lub szkolną)

przeczytaj (lub chociaż przejrzyj) regulamin oraz informację RODO

zakceptuj użycie aparatu

zeskanuj telefonem kod QR i zatwierdź. Jeśli pojawia sie błąd wpisz kod numeryczny poniżej widoku z aparatu.

podaj kod numeryczny i zatwierdź (jeśli już go podawałeś na poprzednim etapie, wpisz ten sam kod jeszcze raz)

zaznacz: aktywu.j

mLegitymacja wyświetli się na ekranie i będzie się prezentować w podobny sposób:

Jak przedłużyć mLegitymację?

Mlegitymacje wydawane są na określony czas. Przed zakończeniem tego okresu warto ją przedłużyć. Można też poczekać do momentu, aż dokument straci ważność. Oczywiście, przedłużyć dokument można tylko, jesli mamy do niego uprawnienia. Dlatego jest nam potrzebny kod QR oraz numeryczny ze szkoły lub uczelni. Tym razem będzie to kod przedłużający i należy go pobrać w analogiczny sposób jak podczas aktywacji.

przygotuj nowy kod QR oraz numeryczny,

otwórz aplikację mObywatel i dokument mLegitymacja

zaznacz więcej (na dolnym pasku)

wybierz: przedłuż ważność,

zeskanuj kod QR,

wpisz kod numeryczny,

aktywuj.

mLegitymacja zostanie przedłużona na następny sermestr lub rok.