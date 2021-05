Nowa platforma Intela może być dobrą propozycją do budowy nowoczesnego i wydajnego komputera do gier. Szczególnie jeżeli zdecydujecie się skorzystać z nowej promocji MSI – możecie wtedy odzyskać część poniesionych kosztów.

MSI zwraca pieniądze za zakup płyt głównych Z590 i B560

Akcja MSI To Infinity and Beyond obejmuje płyty główne z chipsetami Z590 i B560 – to nowe modele, które obsługują procesory Intel Core 10. i 11. generacji (podstawka LGA 1200). Szczególnie ciekawie wypadają te drugie, gdzie przy niewygórowanej cenie otrzymujemy też możliwość podkręcania pamięci RAM.

Przy zakupie wybranych płyt można odzyskać od 45 do nawet 181 złotych. Przykładowo, kupując testowany przez nas model MAG B560M Mortar WIFI otrzymujemy 68 złotych, a za MAG Z590 Tomahawk WIFI już 136 złotych.

Jeszcze więcej pieniędzy można otrzymać przy zakupie kompletu z chłodzeniem MAG CoreLiquid 240R/360R lub MPG CoreLiquid K240/K360, bądź też kompletu z procesorem Intel Core 10. lub 11. generacji – w takim przypadku kwota zwrotu sięga 294 złotych.

Płyty główne MSI B560 i Z590 – jak otrzymać zwrot pieniędzy?

Promocja trwa do 19 maja, więc warto się pospieszyć. Sprzęt musi być kupiony u jednego z partnerów biorących udział w akcji - jest to m.in. sklep Sferis). Warto jednak zaznaczyć, że o zwrot pieniędzy można się ubiegać dopiero po 14 dni od daty dokonania transakcji. Pełną listę produktów objętych promocją i regulamin znajdziecie tutaj.

Żeby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy zarejestrować zakup w serwisie MSI Register Center (konieczne jest również przesłanie dowodu zakupu). Zgłoszenie będzie rozpatrzone w terminie do 14 dni, a potem zwrot poniesionych kosztów jest przelewany na konto (kwota zwracana jest w euro po obowiązującym kursie).

Źródło: MSI

Zobacz więcej o promocjach: