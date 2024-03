Podczas prestiżowych targów MWC w Barcelonie wybrano najlepszy telefon roku 2023. Mało kto spodziewał się takiego zwycięzcy.

Rok temu nagrodę Global Mobile Award w kategorii smartfona roku otrzymał iPhone 14 Pro Max. Dwa lata temu był to iPhone 13 Pro Max, a rok wcześniej - Samsung Galaxy S21 Ultra. Tym razem zwyciężył model innego producenta, ale nie dla mnie nie jest to zaskoczenie.

Najlepszy smartfon 2023 roku wybrany na MWC - to Google Pixel 8

Najnowszy, zaprezentowany w październiku 2023 roku (równocześnie z premierą Androida 14) smartfon to już ósma generacja Pixela. Choć pod wieloma względami smartfony marki Google nieco odstawały od flagowców konkurencji, od jakiegoś czasu się to zmienia. Choć poprzednie wersje działały szybko i sprawnie, pod względem wydajności ustępowały topowym iPhone'om lub Samsungom Galaxy S.

Google Pixel 8 posiada natomiast nowy procesor - Google Tensor G3. W wynikach benchmarków wciąż nieco ustępuje rywalom, jednak na co dzień w ogóle tego nie widać. Mało który telefon może jednak konkurować z Pixelem 8, w szczególności odmianą z dopiskiem “Pro” pod względem zdjęć.

Wcale mnie więc nie dziwi, że jury zebrane podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie zdecydowało o przyznaniu Pixelowi 8 tytułu najlepszego smartfona w 2023 roku.

Wszystkie nominowane smartfony mogłyby wygrać ten konkurs

Na listę smartfonów nominowanych do prestiżowej nagrody GLOMO (Global Mobile Award) trafiło kilka “perełek”. To flagowe konstrukcje najlepszych dziś producentów telefonów. Trzy z nich mają klasyczną konstrukcję - poza Google Pixel 8/Pixel 8 Pro nominowane były też iPhone 15 Pro Max i Samsung Galaxy S23. W wytypowanej do konkursu piątce piątce znalazły się też dwa “składane” - Samsung Galaxy Z Fold 5 i OnePlus Open, znany też jako Oppo Find N3 Fold.

Wygrana któregokolwiek z nich byłaby łatwa do uzasadnienia. Flagowy iPhone to przedstawiciel rodziny zdobywającej pierwsze miejsca na listach sprzedaży, także w 2023 roku. Samsung Galaxy S23 ze świetnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 to bez dwóch zdań najlepsza “eska” w historii. Dwa składane modele są natomiast popisem możliwości, choć trzeba też przyznać, że ten postęp ma swoją (wysoką) cenę. Dlaczego więc jury zdecydowało się wybrać Google Pixela 8 najlepszym smartfonem 2023 roku?

Świetne zdjęcia długie wsparcie aktualizacjami i dopracowane oprogramowanie przemawiają za Pixelem 8

Jeśli telefony Google Pixel 8 są w czymś najlepsze, bez dwóch zdań jest to jakość zdjęć i filmów. Wystarczy zresztą spojrzeć na przykład na ranking DXOMark, gdzie Pixel 8 niejednokrotnie wyprzedza o wiele droższe smartfony pod tym względem. Świetne możliwości fotograficzne nie są jednak jedynym atutem nowych Pixeli.

Google tworzy zarówno smartfon Pixel 8 i Pixel 8 Pro, jak i jego system opearacyjny. To w końcu Android 14, który zadebiutował właśnie podczas premiery najnowszych Pixeli. Oprogramowanie jest niezwykle dopracowane. Przekłada się to na doskonałe wrażenia podczas codziennego użytkowania. Obcowanie z Google Pixelem 8 jest po prostu przyjemne i intuicyjne. Jakby tego było mało, Google daje nam gwarancję 7-letniego wsparcia aktualizacjami systemu operacyjnego. A to oznacza poprawę bezpieczeństwa i stały dostęp do kolejnych, nowych funkcji telefonu.

