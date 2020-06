Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów AMD Ryzen 4000 „Renoir”. Nowe jednostki zaskoczą nas nie tylko specyfikacją, ale też obsługą szybkich pamięci RAM.

Nadchodzą wydajniejsze procesory APU

Modele Ryzen 4000 „Renoir” to układy APU, które łączą rdzenie Zen 2 i grafikę z generacji Vega. Do tej pory były one dostępne w laptopach (np. testowanym przez nas ASUS TUF Gaming A15), ale wkrótce mają trafić także do desktopów.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 7 4700G* 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 8 MB Radeon Vega 8 (7 nm) 65 W ? Ryzen 7 4700GE* 8/16 3,1/4,3 GHz 8x 512 KB 8 MB Radeon Vega 8 (7 nm) 35 W OEM Ryzen 5 4400G* 6/12 3,7/4,3 GHz 6x 512 KB 8 MB Radeon Vega 7 (7 nm) 65 W ? Ryzen 5 4400GE* 6/12 3,3/4,2 GHz 6x 512 KB 8 MB Radeon Vega 7 (7 nm) 35 W OEM Ryzen 3 4200G* 4/8 3,8/4,1 GHz 4x 512 KB 8 MB Radeon Vega 6 (7 nm) 65 W ? Ryzen 3 4200GE* 4/8 3,5/4,1 GHz 4x 512 KB 8 MB Radeon Vega 6 (7 nm) 35 W OEM Ryzen 5 3400G 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 11 65 W $149 Ryzen 5 3400GE 4/8 3,3/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 11 35 W OEM Ryzen 3 3200G 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3200GE 4/4 3,3/3,8 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 35 W OEM *nieoficjalna specyfikacja

Według nieoficjalnych informacji, producent przygotowuje 4-, 6- i 8-rdzeniowe modele – standardowe wersje cechują się współczynnikiem TDP 65 W, a energooszczędne współczynnikiem TDP 35 W. Układy będą pasować do obecnych płyt głównych z podstawką AM4.

Procesory AMD Ryzen 4000 obsłużą szybkie pamięci RAM

Oprócz połączenia rdzeni Zen 2 i ulepszonej grafiki Vega, producent szykuje poważne zmiany w kontrolerze pamięci. Potwierdza to post jednego z użytkowników chińskiego forum ChipHell.

Połączył on inżynieryjną wersję modelu Ryzen 7 4700GE (100-000000149) z płytą główną Gigabyte B550I Aorus Pro AX i szybkimi pamięciami DDR4 RAM o taktowaniu 4200 MHz (przy czym taktowanie FCLK dalej działało w trybie synchronicznym).

Jeżeli informacja okazałyby się prawdziwa, nowa generacja procesorów nadrobiłaby zaległości względem modeli konkurencji. Dla porównania, modele Ryzen 3000 (Matisse) pozwalają na pracę z pamięciami tylko do 3733 MHz w trybie synchronicznym (ustawienie wyższego taktowania jest możliwe, ale wymaga desynchronizacji FCLK, co odbija się na spadku wydajności procesora).

Na potwierdzenie informacji najpewniej będziemy musieli poczekać do premiery – ta według nieoficjalnych przecieków ma nastąpić 27 lipca.

Źródło: ChipHell, VideoCardz

