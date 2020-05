Ruszyła wyprzedaż Summer Sale 2020 na GOG-u. Poszerz swoją bibliotekę gier na PC o tytuły dostępne teraz w wyraźnie obniżonych cenach – nawet o 95 proc.

Na GOG-u wystartowała wielka letnia wyprzedaż – Summer Sale 2020. Przecenionych nawet o 95 proc. zostało ponad 3000 tytułów, wśród których nie brakuje ani klasyków, ani też nowości. Oczywiście są to wyłącznie gry przeznaczone na pecety i bez wyjątku pozbawione DRM.

Oto gry, które warto kupić w promocji podczas GOG Summer Sale 2020

Katalog 3000 gier najlepiej jest przejrzeć osobiście, ale na dobry początek wybraliśmy dla was kilkanaście tytułów dostępnych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na liście znajdziecie zarówno erpegi, strategie, jak i zręcznościówki. Mamy tutaj na przykład dwie spośród pozytywnych sensacji ubiegłego roku, mianowicie A Plague Tale: Innocence z akcją w czasach czarnej śmierci oraz Disco Elysium, które zostało przez nas nazwane jednym z najlepszych RPG. Jest również polskie Beat Cop, są strategie z katalogu Paradox i jest też – debiutujące na GOG-u – Metro Exodus w „złotej” edycji.

Sprawdź przecenione kolekcje gier na GOG-u

Oprócz pojedynczych gier GOG oferuje również kolekcje – między innymi wydawców (Paradox Interactive, Activision, Electronic Arts, 11 bit studios…) i gatunków (Przygodówki, RPG, FPS, Strategie i gry budowlane...). Warto do nich zajrzeć, ponieważ zasada jest taka, że jeśli kupi się co najmniej 3 tytuły wchodzące w ich skład, to odblokowuje się dodatkowy rabat w wysokości 5 proc., a po przekroczeniu pięciu – 10 proc. Co więcej, jeśli mamy w bibliotece grę z kolekcji, to będzie ona uwzględniona przy naliczaniu tych bonusów.

Jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec jest taka, że nie musicie się spieszyć. Letnia wyprzedaż w sklepie GOG potrwa aż do 15 czerwca, do godziny 15.00.

Zaraz, zaraz – to jeszcze nie wszystko. Możemy też pograć przedpremierowo…

Na czas wyprzedaży Summer Sale 2020 na GOG-u dostępne są także wersje demonstracyjne kilku gier. My przede wszystkim chcielibyśmy wam polecić dwie pozycje. Pierwszą z nich jest odświeżona wersja zwariowanego Destroy All Humans!, drugą natomiast nadchodząca strategia taktyczna na Dzikim Zachodzie – Desperados III.

Źródło: GOG, informacja własna

