Aplikacje na smartfony pomagają nam na co dzień przy planowaniu zakupów, pracy, ale i przede wszystkim dostarczają rozrywki. Które zatem z tych aplikacji najczęściej pobierają Polacy na swoje telefony? To wcale nie takie oczywiste.

Biedronka królem Google Play. Posiadacze iPhone’ów wolą… wysyłać sobie zdjęcia

Ranking przygotowany przez serwis Appmagic agreguje łączną liczbę pobrań aplikacji w ujęciu miesięcznym. Ostatni taki ranking dotyczy września, kiedy to dla wielu rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z tym - aplikacje związane z edukacją cieszyły się ogromną popularnością.

Najpopularniejsze aplikacje w Polsce - liczba pobrań we wrześniu 2022 r. (Źródło: Appmagic)

Choć teoretycznie może się wydawać, że system operacyjny nie ma znaczenia w kontekście tego, jakie aplikacje pobierają Polacy, to rzeczywistość okazuje się zgoła odmienna.

Popularność BeReal jest niemałym zaskoczeniem. Aplikacja w błyskawicznym tempie nabiera zainteresowania i skutecznie konkuruje ze Snapchatem.

Użytkownicy smartfonów opartych o Androida we wrześniu najczęściej instalowali aplikację Biedronki, podczas gry posiadacze iPhone’ów rzucili się na BeReal do dzielenia się zdjęciami ze znajomymi.

Świetny wynik BeReal dotyczy nie tylko Polski. Również w ujęciu globalnym ten konkurent Snapchata okazał się być wyjątkowo popularny - o czym informował portal DobreProgramy.

Aplikacje związane z zakupami i szkołą - to Polacy uwielbiali we wrześniu

Pomijając królującą w rankingu (przynajmniej w kontekście Google Play) aplikację Biedronki, Polacy bardzo polubili się z kategorią związaną z zakupami. Shopee absolutnie zdyskwalifikowało konkurencyjne Allegro, które w przeciwieństwie do znajdujących się także na liście aplikacji Sinsay i Reserved oferuje zakupy nie tylko odzieżowe.

Nie powinna również dziwić obecność kilku propozycji skierowanych do uczniów - Dzienniczek VULCAN, Librus oraz Knowunity to efekt rozpoczętego we wrześniu nowego roku szkolnego.

Nie zabrakło też rozrywki i jednej gry

W kwestii platform wideo na żądanie (VOD), Disney+ w Polsce ubiegłego miesiąca nie miał sobie równych. Zarówno w sklepie Apple Store, jak i Google Play odnotował zwiększone zainteresowanie względem poprzedniego miesiąca, czego nie można powiedzieć o CDA z malejącą liczbą pobrań.

Ekspansja Disney+ w Polsce trwa w najlepsze i sugerując się hitami na platformie, wiele wskazuje na to, że potrwa ona jeszcze długo.

Z kolei odnośnie gier - w rankingu znalazł się tylko jeden tytuł. Stumble Guys to propozycja dla wszystkich fanów Fall Guys dostępnego na komputery i konsole. Wydanie mobilne (innego producenta, niż oryginał) pokochali zarówno posiadacze iPhone’ów, ale też smartfonów z Androidem.

A Wy które z powyższych aplikacji macie na swoich smartfonach? Są jakieś, których jeszcze nie instalowaliście? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Appmagic