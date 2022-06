Netflix w maju osiągnął słabszy wynik niż w kwietniu. To kolejny nieudany miesiąc. Tym razem jednak nie jest sam – praktycznie wszystkie popularne serwisy są na minusie.

Jeszcze w styczniu Netflix miał w Polsce prawie 14,7 mln użytkowników. W maju liczba ta wyniosła już tylko niespełna 13,5 mln. Oczywiście wciąż plasuje to go na pozycji niezaprzeczalnego lidera rankingu serwisów streamingowych w naszym kraju, niemniej sukcesywnie, z miesiąca na miesiąc, użytkowników jest coraz mniej, a nie coraz więcej.

Do tej pory jednak ci, którzy rezygnowali z Netfliksa przerzucali się na inne serwisy. Maj jednak był pierwszym w tym roku miesiącem, w którym praktycznie wszystkie serwisy straciły albo w najlepszym przypadku utrzymały dotychczasową liczbę użytkowników (to Player i CANAL+). Polsat Go jest o milion osób w tył, Amazon Prime Video – o 170 tysięcy, WP, TVP i Polsat Box Go – o 100 tysięcy, a CDA – o ponad 250 tysięcy. Największym przegranym okazał się jednak serwis… HBO Max.

Po bardzo mocnym debiucie HBO Max miał w ubiegłym miesiącu o ponad 1,25 miliona mniej użytkowników. Wygląda na to, że udało mu się zainteresować widzów, ale z ich utrzymaniem jest już problem. Nawet pomimo tej straty serwis wciąż jednak zajmuje miejsce drugie w rankingu serwisów streamingowych w Polsce.

Z jakich serwisów streamingowych korzystają Polacy? Dane za maj 2022: Netflix ma 13,44 mln użytkowników ( o 0,37 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) HBO Max ma 4,69 mln użytkowników ( o 1,26 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) Player ma 4,02 mln użytkowników ( tyle samo co w kwietniu )

ma ( ) CANAL+ ma 3,18 mln użytkowników ( o 0,01 mln więcej niż w kwietniu )

ma ( ) CDA ma 2,84 mln użytkowników ( o 0,27 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) Polsat Box Go ma 2,66 mln użytkowników ( o 0,08 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) TVP VOD ma 2,65 mln użytkowników ( o 0,1 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) WP ma 2,09 mln użytkowników ( o 0,1 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) Amazon Prime Video ma 1,8 mln użytkowników ( 0,17 mln mniej niż w kwietniu )

ma ( ) Polsat Go ma 1,38 mln użytkowników ( o 1,02 mln mniej niż w kwietniu )

A w czerwcu…

Już jutro w Polsce zadebiutuje usługa Disney+. Spodziewamy się, że szybko znajdzie niemałe grono użytkowników i trafi do czerwcowego rankingu – pewnie do TOP 5. Czas pokaże, czy podzieli los HBO Max czy też przyciągnie widzów na dłużej.

Źródło: Gemius/PBI, Wirtualnemedia, informacja własna