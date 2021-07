Użytkownicy aplikacji Microsoft Teams mogą rozszerzyć bibliotekę obrazów możliwych do ustawienia jako tło podczas wideo rozmowy o kilka nostalgicznych grafik. Skąd je pobrać?

Nowe tła do Microsoft Teams obudzą w nas nostalgię

Akcja #ThrowbackThursday prowadzona przez Microsoft ma na celu przypomnieć użytkownikom momenty, które dla większości pozostały już tylko wspomnieniem.

Właśnie w ramach tego wydarzenia zaprezentowano cztery nowe grafiki, które można ustawić jako tło w programie do wideokonferencji - Microsoft Teams.

Spinacz Clippy

Stary, znany właściwie wszystkim uśmiechnięty spinacz Clippy, towarzyszył wielu użytkownikom lata temu. Często przeszkadzał i kiedy jeszcze był wykorzystywany raczej nie cieszył się dużą popularnością. Teraz jednak, kiedy nie musimy czytać jego podpowiedzi - można na niego patrzeć z nieco większą sympatią.

Microsoft Solitaire

Pasjans, czyli Microsoft Solitaire osobiście zapamiętałem jako grę do chwilowego zabicia czasu, która była dostępna właściwie wszędzie - bez konieczności podłączenia z siecią. Tytuł w tym roku świętował swoje 31. urodziny (pierwszy raz pasjans pojawił się w 1990 roku na Windows 3.0), a dziś może towarzyszyć nam podczas spotkań w Teams.

Klasyczny Paint

Kolejne nowe tło do popularnego komunikatora Teams stanowi klasyczny Paint. Choć jego następca, Paint 3D jest wciąż żywy - musicie przyznać, że charakterystyczny interfejs pierwszej wersji (od 1985 roku) budzi nostalgię.

Tapeta z Windows XP

Tej łąki nie mogło zabraknąć w akcji #ThrowbackThursday. Prawa do zdjęcia, które w 1996 roku wykonał Charles O’Rear zostały wykupione przez Microsoft, a następnie fotografię wykorzystano jako domyślną tapetę w systemie Windows XP. Wersja przygotowana do ustawienia jako tło w Teams jest nieco zmieniona, ale to nadal ten sam, dobrze wszystkim znany krajobraz.

Nowe tła przygotowane przez Microsoft można pobrać z oficjalnej strony producenta i używać ich w Skype oraz Teams.

Sprawdzicie którąś z grafik u siebie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: microsoft.com