Nowe sterowniki linuksowe dla Intel Arc zwiększają wydajność nawet o 11%!

Choć karty graficzne od firmy Intel są już z nami chwilę na rynku, to producent wciąż intensywnie rozwija dedykowane do nich sterowniki. Tym razem aktualizacja dotyczy systemu Linux i wprowadza masę poprawek, z których powinni ucieszyć się gracze.

Gigant z Santa Clara miał trudny (drugi) start na rynku dedykowanych GPU. Najpierw pojawiły się opóźnienia związane z premierą niektórych modeli, potem wystąpiły typowe problemy „wieku dziecięcego” dla tych jednostek (związane z wydajnością i kompatybilnością kart), by finalnie uzyskać umiarkowaną sprzedaż i wycofać z dystrybucji swój autorski model A770 Limited Edition. Nie zmienia to jednak faktu, że „Niebiescy” mocno starają się dopieszczać swój sprzęt, wydając niemalże co chwilę nowe sterowniki i oprogramowanie, które coraz bardziej polepszają wydajność ich sprzętu.

Gamers Nexus omawiał kilka dni temu jedną z kolejnych aktualizacji sterowników dla Intel Arc

Użytkownicy kart graficznych Intel, którzy preferują system operacyjny Linux, mogą oczekiwać znacznego wzrostu wydajności. W ostatni piątek najnowsza wersja kodu Mesa (v23.2) otrzymała aktualizację, która zawiera sporą optymalizację dla kart graficznych od firmy Intel. Nowy kod pozwala na wzrost liczby klatek na sekundę w wielu grach. Na przykład w Counter-Strike: Global Offensive, na karcie graficznej Arc A770 działa teraz nawet o 11% szybciej. Dobrym przykładem jest również Shadow Of the Tomb Raider którego wyniki poprawiły się o ponad 5%. W wielu innych przypadkach (tj. chociażby Cyberpunk 2077) wydajność poprawiła się o około 2%.

Francisco Jerez, inżynier sterowników graficznych dla systemu Linux, zajmujący się oprogramowaniem Open Source firmy Intel, omówił zmianę kodu intel/gfx12.5 w GitLab. Według Jereza niektóre funkcje wydajności, które miały być domyślnie włączone, zostały przypadkowo wyłączone przez jądro. Funkcje, tj. "Compressible Partial Write Merge Enable", "Coherent Partial Write Merge Enable" czy "Cross-Tile Partial Write Merge Enable" wydawały się być włączone, niemniej jednak funkcje te „zostały zablokowane podczas inicjalizacji kontekstu 3D przez obejście i915” i powodowały „stworzenie wąskiego gardła dla wydajności [platformy]”. Był to dość poważny błąd w kodzie, gdyż obniżał wydajność wszystkich kart graficznych DG2 (Arc Alchemist) oraz tych zintegrowanych w CPU Intel Meteor Lake.

Z każdą kolejną aktualizacją karty graficzne od firmy Intel stają się coraz wydajniejsze. Jest to bardzo ważna informacja, gdyż pokazuje to coraz wyraźniej, jaki potencjał drzemie w tej platformie. Sam również zaryzykowałem i dokonałem zakupu Intel Arc A770 (w wersji BiFrost od Acer) i muszę przyznać, że jestem zdumiony – Na ten moment żadna gra nie sprawiała mi problemów, a wydajność i kultura pracy potrafią pozytywnie zaskakiwać.

A czy Wy posiadacie kartę graficzną od „Niebieskich”? Macie już jakieś doświadczenia z tym GPU? Piszcie!

Źródło: tom'sHARDWARE