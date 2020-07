Premiera kart graficznych GeForce RTX 20 okazała się strzałem w dziesiątkę – układy nie tylko podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności, ale też przyczyniły się do rozwoju grafiki komputerowej. Najwyższa pora, aby ustąpiły one miejsca kolejnej generacji akceleratorów.

2 lata od premiery kart GeForce RTX 20

Może trudno w to uwierzyć, ale pierwsze karty Nvidia GeForce RTX 20 (Turing) zadebiutowały… prawie 2 lata temu (!). We wrześniu 2018 roku pojawiły się modele GeForce RTX 2080 Ti i GeForce RTX 2080, w październiku dołączył do nich GeForce RTX 2070, a w styczniu debiutował świetnie wyceniony GeForce RTX 2060. Później doczekaliśmy się także wersji dla laptopów.

W ubiegłym roku producent zdecydował się na odświeżenie serii poprzez wprowadzenie ulepszonych modeli z dopiskiem SUPER, które poprawiły opłacalność oferty producenta w obliczu premiery konkurencyjnych modeli AMD Navi.

Można przezywać na wysokie ceny akceleratorów, ale nie można im odmówić jednej rzeczy - układy Nvidii przyczyniły się do rozwoju grafiki komputerowej. Warto bowiem wspomnieć, że modele z generacji Turing to pierwsze konstrukcje, które zaoferowały sprzętowe wsparcie dla technologi ray-tracing i DLSS. Konkurencja dopiero ma wprowadzić podobne rozwiązania do swoich kart.

Nvidia kończy produkcję kart GeForce RTX 20

Według chińskiego serwisu ITHome, Nvidia przygotowuje się do zakończenia produkcji modeli z serii GeForce RTX 20 – początkowo będą to cztery najwydajniejsze modele:

GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 Super

GeForce RTX 2070 Super

GeForce RTX 2070

Producenci mogą składać ostatnie zamówienia na komponenty do kart, więc ich dostępność będzie stopniowo wygaszana (model GeForce RTX 2070 praktycznie już teraz jest niedostępny).

Co prawda Nvidia odmówiła komentarza w tej kwestii, ale decyzja wydaje się logiczna - według nieoficjalnych informacji, producent przygotowuje się do premiery kart GeForce RTX z kolejnej generacji Ampere (i na początku zapewne będą to wydajniejsze wersje, które zastąpią wycofywane modele).

Producenci podniosą ceny kart GeForce RTX 20?

Okazuje się, że to nie koniec ciekawostek. Chińscy dziennikarze dotarli do informacji, jakoby Nvidia na początku miesiąca zasugerowała producentom podnieść ceny kart graficznych – wszystko przez niewystarczającą podaż układów graficznych i rosnące zainteresowanie kryptowalutami (a więc też budową tzw. koparek kryptowalut z kartami graficznymi).

Póki co nie obserwujemy takiego trendu na naszym rynku, ale sytuacja może się zmienić w najbliższych tygodniach (o ile jest to prawdziwa informacja). Ciekawe jak to wpłynie na polecane karty graficzne do gier.

Kiedy premiera nowych kart GeForce RTX 30?

Co prawda producent jeszcze się nie chwali nowymi kartami, ale w sieci można znaleźć wstępne prognozy odnośnie premiery akceleratorów z generacji GeForce RTX 30 (Ampere). Według serwisu Igor’s Lab, miałyby one pojawić się nie wcześniej niż we wrześniu. Potwierdza to także serwis ITHome – chińscy dziennikarze wstępnie wskazują na datę 17 września 2020 roku (a więc dwa lata po premierze modeli GeForce RTX 20).

Źródło: ITHome, Tom’s Hardware

