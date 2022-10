Zastanawiacie się nad zakupem nowego komputera do gier? Jeśli tak, to dobrze się składa. W sklepie Media Expert pojawiły się ciekawe promocje na procesory AMD Ryzen i karty graficzne Radeon – nowy sprzęt można kupić nawet kilkaset złotych taniej.

Zakup nowego komputera do gier nie jest łatwym zadaniem. Szczególnie teraz, gdy kurs dolara jest bardzo wysoki, co rzutuje na wysokie ceny w sklepach. Mamy jednak dobre wieści. W sklepie Media Expert trwa właśnie AMD WEEKEND - zorganizowana akcja promocyjna na sprzęt AMD. Wybraliśmy najciekawsze oferty, dzięki którym będziecie mogli trochę zaoszczędzić kasy na zakupie sprzętu.

Promocje na procesory AMD Ryzen 5000 i 7000

Zaczynamy od prawdziwej petardy, bo sklep obniżył już ceny procesorów AMD Ryzen 7000 pod płyty główne AM5 – to najnowsze modele, które zadebiutowały kilka dni temu. Układy przynoszą spory przyrost wydajności i oferują dużo lepszą funkcjonalność względem poprzednich modeli Ryzen 5000.

Ryzen 5 7600X to 6-rdzeniowa/12-wątkowa jednostka, która sprawdzi się jako podstawa nowoczesnego komputera do gier – standardowo kosztuje ona 1749 złotych, ale w promocji można ją kupić za 1549 złotych. Lepszy model Ryzen 7 7700X oferuje 8 rdzeni i 16 wątków, więc zapewnia lepsze osiągi (np. lepiej sprawdzi się przy tworzeniu treści). Procesor kosztuje 2299 zł, ale w promocji można go kupić 300 złotych taniej – za 1999 złotych.

Przy okazji sklep obniżył ceny procesorów Ryzen 5000 pod płyty główne AM4 - to starsze modele, które oferują słabsze osiągi, ale za to wyróżniają się świetną opłacalnością. Jeśli planujecie budowę tańszego zestawu, takie jednostki sprawdzą się znakomicie.

Ryzen 5 5500 i Ryzen 5 5600X to 6-rdzeniowe/12-wątkowe modele, które zapewniają przyzwoitą wydajność podczas grania i pracy. Po wpisaniu kodu AMD-WEEKEND będzie można je kupić nieco taniej niż zwykle – za 519 złotych (normalnie 639 złotych) i 899 złotych (normalnie 1099 złotych). Bardzo ciekawie wypada też Ryzen 5 5600G, czyli 6-rdzeniowy/12-wątkowy model wyróżniający się zintegrowaną grafiką. Z tym samym kodem można go zgarnąć za 649 złotych (normalnie 899 zł).

Promocja na karty graficzne Radeon RX 6000

W sklepie Media Expert można również znaleźć ciekawe oferty z kartami graficznymi Radeon RX 6000. Wprawdzie niedługo na rynku mają zadebiutować nowe modele Radeon RX 7000, ale obecna seria nadal cechuje się świetną opłacalnością (również jeśli chodzi o pobór energii elektrycznej).

Z tańszych modeli świetnie wypada ASUS Dual Radeon RX 6600 8GB i ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC 8GB – to niezłe propozycje do grania w rozdzielczości 1080p, które wyposażono w ciche, autorskie chłodzenie z dwoma wentylatorami. Zwykłego Radeona RX 6600 można kupić za 1499 złotych, a wydajniejszego Radeona RX 6650 XT za 1899 złotych. W tych cenach to naprawdę niezłe propozycje.

Z lepszych modeli warto rozważyć zakup Radeona RX 6750 XT – to wydajniejsza konstrukcja, która sprawdzi się w komputerach z monitorami o rozdzielczości 1440p. Wersja XFX Radeon RX 6750XT Speedster Ultra Qick 319 z kodem AMD-WEEKEND wychodzi 2359 złotych, a XFX Radeon RX 6750 XT Speedster Merc 319 nieco drożej – 2429 zł (dopłacamy trochę lepszego chłodzenia). Trudno obecnie znaleźć lepszą propozycję do 2500 złotych.

Podaliśmy najlepsze oferty z akcji AMD WEEKEND, ale więcej promocji na procesory i karty graficzne znajdziecie na tej stronie - akcja trwa do 9 października 2022 do godz. 23:59 (warto się spieszyć, bo liczba sprzętu w promocji jest ograniczona). Koniecznie dajcie znać w komentarzach co udało wam się ciekawego wyhaczyć w promocji.

Źródło: Media Expert, inf. własna