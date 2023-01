Nowy smartfon realme GT Neo 5 na pewno zapamiętamy pod jednym względem. Szykowany do sprzedaży w Chinach w lutym 2023 telefon można będzie ładować z mocą 240W. Ale to nie wszystko.

W ostatnich latach doczekaliśmy się znacznego przyśpieszenia ładowania telefonów. Odbyło się to skokowo. Najpierw ładowarki zaczęły dysponować mocami na poziomie kilkudziesięciu W (tak ładują się między innymi telefony oppo z serii Reno4 i nowsze), potem pojawiły się ładowarki stu (tę moc ma ładowarka Huawei Nova 10 Pro) i stukilkudziesięciuwatowe (to między innymi domena Xiaomi 12 Pro).

Teraz pora na kolejną barierę (jej przełamanie zapowiedziało również oppo rok temu, jednak na razie nie pojawił się odpowiedni telefon). Ujmując to żartobliwie, postęp w szybkości ładowania, kiedyś doprowadzi do tego, że telefon w czasie ładowania będzie potrzebował więcej prądu niż czajnik elektryczny.

realme GT Neo5 z ładowaniem 240W

A tak na poważnie, to mowa o barierze 240W, bo taki oto parametr szybkości ładowania obsługuje nowy realme GT Neo 5. Warto tu zauważyć, że szykowane są dwa warianty, pierwszy ze Snapdragonem 8+ Gen1, istotnie wspierający 240W ładowanie, a także wersja z chipsetem MediaTek Dimensity 8200, która obsłuży już tylko 150W ładowarkę. W tym drugim to tyle samo co poprzednik, testowany przez nas realme GT Neo 3.



Z zewnątrz realme GT Neo5 nie wyróżnia się. Ale też to samo można było powiedzieć o Neo3.

W przypadku realme GT Neo 5 sama informacja o 240W ładowaniu też nie jest najważniejsza. Wiadomo, czas około 20 minut dla ładowania od 0 do 100% zostanie być może skrócony o połowę (dokładnych informacji jeszcze nie mamy). Bo jednak różnica pomiędzy 150 W a 240 W to nie tylko 90 W. Sporo musiało zmienić się w systemie ładowania, a także konstrukcji ładowarki, tak by nie różniła się rozmiarem od tej dotychczas stosowanej.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to nie żart. realme GT Neo 5 ma takie Choć sam realme GT Neo 5 jak wskazują pierwsze jego obrazki nie będzie wyróżniał się wyglądem na tle innych telefonów, to konstrukcja będzie jak to określa producent "ognioodporna na poziomie PS3", który zakłada wykorzystanie komponentów ognioodpornych i normy IEC 62368-1. Na dodatek w telefonie umieszczono 13 czujników temperatury, powierzchnia elementu grafenowego, który na zasadzie konwersji fazy ma ułatwić odprowadzenie ciepła, będzie ponownie największa w branży (6580 mm2). Telefony przeszły też udanie testy nieprzerwanego ładowania i rozładowania przez 21 dni w temperaturze 85 stopni i przy wilgotności 85 procent.

Nie tylko ładowarka, ale i kabelek będzie musiał być odpowiedni

Ładowarka 240 W wykorzystuje w tym celu elementy GaN i w zasadzie jest podwójną konstrukcją, która dostarcza maksymalnie prąd 12A przy napięciu 20V (w tym celu użytkownik realme GT neo 5 będzie musiał korzystać z dołączonego do zestawu kabelka, bo te sklepowe raczej nie spełnią wymogów dla prądu ładowania). Zmiany dotyczą także akumulatora, który po konwersji napięcia, będzie ładowany dużo niższą jego wartością, za to większym prądem.

realme zapewnia, że tak szybkie ładowanie nie wpłynie negatywnie na żywotność akumulatora. Wytrzymać ma on 1600 cykli, co jest podobna wartością do najlepszych już dziś stosowanych rozwiązań szybkiego ładowania. Na dodatek telefon wyposażony jest w mechanizmy zapewniające sprawne odprowadzanie ciepła podczas ładowania, a także eliminujące ryzyko uszkodzeń przy wysokiej temperaturze otoczenia podczas takiej procedury, ale i podczas pracy.

Źródło: realme, onleaks