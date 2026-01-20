Xiaomi łączy sport i technologię. KSW i Well Fitness wchodzą do gry

Xiaomi ogłasza dwutorową współpracę: z Federacją KSW i siecią Well Fitness. Kampania "Wytrzymałość Redmi Titan" towarzyszy premierze serii Redmi Note 15.

O premierze Redmi Note 15 pisał w swoim artykule nasz redakcyjny kolega Michał Mielnik. Tym razem Xiaomi ogłosiło współpracę z Federacją KSW i siecią Well Fitness. Nowe partnerstwo ma podkreślić wytrzymałość urządzeń Redmi w realnych warunkach sportowych. Xiaomi zostaje pierwszym partnerem technologicznym KSW w Polsce i rozszerza projekt #MISIĘCHCE w 83 klubach Well Fitness.

KSW: klatka jako test "Wytrzymałości Redmi Titan"

Współpraca z KSW obejmie działania w trakcie gal, z punktem kulminacyjnym podczas gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim 14 marca 2026 r. Organizatorzy podkreślają połączenie odporności sprzętu z wymaganiami MMA.

- Współpraca z marką REDMI to dla nas naturalne połączenie dwóch światów, w których liczy się odporność na ciosy i niezawodność w ekstremalnych warunkach - powiedział współzałożyciel Federacji KSW Martin Lewandowski.

#MISIĘCHCE w Well Fitness: ogólnopolska rywalizacja

Xiaomi kontynuuje akcję #MISIĘCHCE we wszystkich 83 klubach Well Fitness. Wyzwanie polega na wykonaniu jak największej liczby pompek z oderwaniem rąk w 2 minuty. Nagrody obejmują smartfony Redmi Note 15, karnety, bilety na gale KSW oraz urządzenia Redmi do treningu.

- Tworzenie inkluzywnej przestrzeni do treningu oraz wspieranie w budowaniu zdrowych nawyków to fundament naszej misji - przekazała Marta Grabeus, dyrektor marketingu Well Fitness.

Strategia: Gen Z, millenialsi i sportowy styl życia

Kampania celuje w młodsze grupy odbiorców. Łączy zasięg transmisji KSW z codziennym kontaktem w klubach fitness, by pokazać, że urządzenia Redmi i AIoT sprawdzają się w treningu i w emocjach sportowych.

- Nawiązanie współpracy z KSW i Well Fitness to test charakteru serii REDMI Note 15 - podsumowała Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska.

Seria Redmi Note 15: pięć modeli i akcesoria

Linia obejmuje: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G. Standard "Wytrzymałość Redmi Titan" to dłuższa praca na baterii, wzmocniona odporność na upadki, ochrona przed pyłem i wodą oraz lepsze zdjęcia i wydajność.

Ekosystem: audio do treningu

Obok smartfonów debiutują inteligentne okulary audio Mijia Smart Audio Glasses oraz słuchawki REDMI Buds 8 Lite, przygotowane do codziennych aktywności i wsparcia treningu.