Smartfony

Xiaomi łączy sport i technologię. KSW i Well Fitness wchodzą do gry

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Xiaomi ogłasza dwutorową współpracę: z Federacją KSW i siecią Well Fitness. Kampania "Wytrzymałość Redmi Titan" towarzyszy premierze serii Redmi Note 15.

O premierze Redmi Note 15 pisał w swoim artykule nasz redakcyjny kolega Michał Mielnik. Tym razem Xiaomi ogłosiło współpracę z Federacją KSW i siecią Well Fitness. Nowe partnerstwo ma podkreślić wytrzymałość urządzeń Redmi w realnych warunkach sportowych. Xiaomi zostaje pierwszym partnerem technologicznym KSW w Polsce i rozszerza projekt #MISIĘCHCE w 83 klubach Well Fitness.

KSW: klatka jako test "Wytrzymałości Redmi Titan"

Współpraca z KSW obejmie działania w trakcie gal, z punktem kulminacyjnym podczas gali XTB KSW 116 w Gorzowie Wielkopolskim 14 marca 2026 r. Organizatorzy podkreślają połączenie odporności sprzętu z wymaganiami MMA.

-  Współpraca z marką REDMI to dla nas naturalne połączenie dwóch światów, w których liczy się odporność na ciosy i niezawodność w ekstremalnych warunkach - powiedział współzałożyciel Federacji KSW Martin Lewandowski.

#MISIĘCHCE w Well Fitness: ogólnopolska rywalizacja

Xiaomi kontynuuje akcję #MISIĘCHCE we wszystkich 83 klubach Well Fitness. Wyzwanie polega na wykonaniu jak największej liczby pompek z oderwaniem rąk w 2 minuty. Nagrody obejmują smartfony Redmi Note 15, karnety, bilety na gale KSW oraz urządzenia Redmi do treningu.

- Tworzenie inkluzywnej przestrzeni do treningu oraz wspieranie w budowaniu zdrowych nawyków to fundament naszej misji - przekazała Marta Grabeus, dyrektor marketingu Well Fitness.

Strategia: Gen Z, millenialsi i sportowy styl życia

Kampania celuje w młodsze grupy odbiorców. Łączy zasięg transmisji KSW z codziennym kontaktem w klubach fitness, by pokazać, że urządzenia Redmi i AIoT sprawdzają się w treningu i w emocjach sportowych.

- Nawiązanie współpracy z KSW i Well Fitness to test charakteru serii REDMI Note 15 - podsumowała Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska.

Seria Redmi Note 15: pięć modeli i akcesoria

Linia obejmuje: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G i Redmi Note 15 Pro+ 5G. Standard "Wytrzymałość Redmi Titan" to dłuższa praca na baterii, wzmocniona odporność na upadki, ochrona przed pyłem i wodą oraz lepsze zdjęcia i wydajność.

Ekosystem: audio do treningu

Obok smartfonów debiutują inteligentne okulary audio Mijia Smart Audio Glasses oraz słuchawki REDMI Buds 8 Lite, przygotowane do codziennych aktywności i wsparcia treningu.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login