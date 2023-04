Serial Disney+ – "Skarb narodów: Na skraju historii" – został skasowany. Spin-off głośnej filmowej serii zakończy się po 1. sezonie. Skąd taka decyzja?

Skarb narodów: Na skraju historii – serial Disney+ skasowany

Serial “Skarb narodów”, w przeciwieństwie do filmowej serii, którą rozwijał, nie zdołał przekonać do siebie widzów i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes pozytywnie oceniło go zaledwie 38% recenzentów oraz 49% publiki. Rezultat ten w połączeniu z niesatysfakcjonującymi wynikami oglądalności zapewne przełożył się na ostateczną decyzję – “Skarb narodów: Na skraju historii” został skasowany, a przygoda jego bohaterów zakończyła się na 1. sezonie.

Disney+ mylnie liczyło, że dobra sława filmowego cyklu przełoży się na sukces serialu. Pomóc w tym miało również zaangażowanie w produkcję nazwisk związanych z serią promowaną nazwiskiem Nicolasa Cage’a: Marianne i Cormaca Wibberleyów – scenarzystów dwóch kolejnych filmów – oraz Jona Turteltauba i Jerry’ego Bruckheimera – odpowiednio ich reżysera i producenta.

Skarb narodów: Na skraju historii – o czym jest serial?

“Skarb narodów: Na skraju historii”, zaskakująco, postawił na zupełnie nowych bohaterów. W centrum serialu umiejscowiono postać Jess Morales (Lisette Alexis) – młodej imigrantki, która jeszcze jako dziecko zmierzyła się z doświadczeniem straty ojca. Po latach odkrywa, że jego zniknięcie pozostaje w związku ze starym skarbem. Razem ze swoimi przyjaciółmi wyrusza więc jego tropem. Na podobny pomysł wpadł jednak również ktoś inny…

Obejrzyj w

W tytule wystąpili też Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker oraz Catherine Zeta-Jones. Fanów filmowej serii być może zainteresują zaś epizody z udziałem Harveya Keitela i Justina Bartha’y.

Źródło: Deadline, materiały prasowe