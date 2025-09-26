Sony szykuje nowe PlayStation 5 Pro. Premiera już niebawem

Nowa wersja PlayStation 5 Pro zmierza do Europy. W sieci pojawiły się pierwsze przecieki o ulepszonej wersji konsoli.

Premiera PlayStation 6 wciąż wydaje się odległa, dlatego Sony skupia się na odświeżaniu obecnych konsol. Niedawno do sprzedaży trafiła nowa wersja PlayStation 5 Slim w rewizji E Chassis, która jednak oferuje mniejszy dysk – 825 GB zamiast 1 TB. W planach jest również odświeżenie modelu PlayStation 5 Pro.

PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro bazuje na wydajniejszym układzie graficznym, co przekłada się na wyraźnie lepsze osiągi w porównaniu ze standardowym modelem. Konsola oferuje bardziej zaawansowane wykorzystanie ray tracingu oraz obsługę technologii skalowania obrazu opartej na sztucznej inteligencji (PSSR), co pozwala uzyskać wyższą jakość grafiki i płynniejszą rozgrywkę.

W nowej wersji zastosowano także pojemniejszy dysk SSD o wielkości 2 TB (zamiast 1 TB lub 825 GB), dzięki czemu gracze mogą przechowywać większą bibliotekę gier. Udoskonalony system chłodzenia sprawia natomiast, że konsola pracuje ciszej i utrzymuje wysoką wydajność nawet podczas długich sesji grania.

Nowa wersja PlayStation 5 Pro CFI-7121

Najnowsze doniesienia informatora billbil-kun na łamach Dealabs wskazują, że Sony szykuje nową rewizję PlayStation 5 Pro, oznaczoną symbolem CFI-7121, co potwierdzają dokumenty z japońskiego urzędu. Konsola ma zachować kluczowe elementy specyfikacji, a zmiany ograniczą się do drobnych usprawnień konstrukcyjnych.



Nowa rewizja PlayStation 5 Pro została ujawniona w bazie japońskiego urzędu

Premiera odświeżonego modelu zaplanowana jest na 30 września. W sprzedaży pojawi się wersja z dyskiem SSD o pojemności 2 TB w cenie 799,99 euro, czyli bez zmian względem obecnej edycji.