Soundbary Samsung Q950T i Q900T są kierowane do was, jeżeli macie wymagania powyżej przeciętnych. Przyjrzyjmy się temu, co konkretnie są w stanie zaoferować użytkownikom.

Soundbary Samsung Q950T i Q900T – najwyższa półka

Jeszcze w czerwcu Samsung zaprezentował soundbary na 2020 rok, ale brakowało wśród nich modeli z najwyższej półki. Teraz południowokoreański producent postanowił uzupełnić ofertę właśnie o dwa urządzenia dla najbardziej wymagających spośród nas. Ich symbole to Q950T i Q900T.

Dolby Atmos i DTS:X zapewnią przestrzenne efekty audio, kanał eARC pozwoli obejść ograniczenia w przesyle danych, a Q-Symphony skorzysta z pomocy głośników w telewizorze. Między innymi to właśnie zaoferują najlepsze soundbary Samsung w tym roku: Q950T i Q900T. Oczywiście to dopiero początek listy ich cech charakterystycznych. Warto też wspomnieć o funkcji Adaptive Sound (która dba o to, by wszystkie detale zawsze były dobrze słyszalne, niezależnie od ustawionego poziomu głośności) oraz o trybie Game Mode Pro (kierowanego – jak nietrudno się domyślić – do graczy).

Wielokanałowe zestawy zamknięte w niedużych konstrukcjach

Do tego mamy jeszcze łatwy dostęp do aplikacji typu Spotify oraz zupełnie bezproblemowe udostępnianie muzyki ze smartfona, dzięki funkcji Dotknij i Odtwórz. Z kolei wysoka jakość wykonania stanowi dopełnienie całości, a mówiąc o konstrukcji, nie można też nie wspomnieć o zmniejszonej wysokości względem ubiegłorocznych „flagowców” – z 83 do mniej niż 70 mm.

Samsung Q900T to soundbar w formacie 7.1.4, a w Q950T producent dorzuca jeszcze dwa satelitarne głośniki szerokopasmowe, tworząc razem zestaw 9.1.4. Ten pierwszy oferuje moc na poziomie 406 W, w przypadku drugiego zaś mówimy aż o 546 W. Polskie ceny póki co nie są znane, wiemy za to, że sklepowej premiery powinniśmy się spodziewać już w przyszłym miesiącu.

