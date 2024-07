Za nami półmetek roku 2024. Nadszedł więc czas na podsumowanie branży gier. Sprzedaż w Europie utrzymuje się na wysokim poziomie, chociaż wielkich premier tytułów z segmentu AAA w tym czasie nie było zbyt wiele.

Games Sale Data publikuje dane sprzedażowe za pierwszą połowę 2024 r. W tym czasie sprzedano blisko 80 mln egzemplarzy gier na PC i konsole. Liczba ta obejmuje egzemplarze sprzedane w dystrybucji cyfrowej oraz fizycznej.

Sprzedaż gier w Europie - pierwsza połowa 2024

80 mln sprzedanych gier w pierwszej połowie 2024 r. to mniej o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Spójrzmy jednak na to, jakie tytuł debiutowały w pierwszej połowie ubiegłego roku: Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Dead Space Remake, Diablo 4 czy Star Wars Jedi: Survivor. Powiedzieć, że są to solidne marki, to jak nic nie powiedzieć.

Z kolei w pierwszej połowie 2024 r. aż tak rozpoznawalnych marek nie ma, co nie oznacza, że brakuje dobrych gier. Niemniej w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych gier w Europie są tylko dwa tytuły premierowe: Helldivers 2 oraz The Last of Us: Part 2 Remastered (brak danych dla Palworld).

Wiele gier z pierwszej dziesiątki najchętniej kupowanych w pierwszej połowie 2024 r. to produkcje, które są dostępne od dłuższego czasu, więc mają odpowiednio niższą cenę. To z kolei oznacza spadek przychodów. Na przykład na rynku brytyjskim zanotowano spadek przychodów z gier o 30 proc. względem ubiegłego roku - podaje Entertainment Retailers Association.

Sprzedaż gier w Europie w czerwcu 2024 r. to również spadek. W ubiegłym miesiącu sprzedano 11,3 egzemplarzy, czyli o 19 proc. mniej niż w czerwcu 2023 r. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem w czerwcu 2023 r. na rynek trafiło Diablo 4 oraz Final Fantasy 16.

Wielkie premiery gier na horyzoncie

Być może dla wielu graczy druga połowa 2024 r. będzie bardziej atrakcyjna. Jeszcze w tym roku zadebiutują między innymi:

Źródło: GamesIndustry.biz