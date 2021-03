Większość graczy w mniejszym lub większym stopniu kojarzy serie Just Cause i Hitman. Nawet najwięksi fani mogą jednak nie podskoczyć z radości na wieść o najświeższych zapowiedziach.

Just Cause: Mobile zmierza na Androida oraz iOS

Poza zapowiedzią Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy czy Life is Strange: True Colors oraz prezentacją Forspoken, ostatni pokaz gier zorganizowany przez Square Enix przyniósł również coś dla sympatyków gier mobilnych.

Just Cause: Mobile będzie produkcją free-to-play z mikropłatnościami mocno nawiązującą do głównych odsłon serii, chociażby uniwersum czy bohaterami. Różnic też jednak nie zabraknie. Jedna z najistotniejszych to fakt, iż w tym przypadku trzeba nastawiać się na widok izometryczny.

Twórcy (wewnętrzny zespół Square Enix) wykorzystują tutaj silnik Unreal Engine 4, zapowiadają kampanię fabularną, a także 4-osobową kooperację i misje wieloosobowe dla maksymalnie 30 graczy.

Premiera Just Cause: Mobile odbędzie się jeszcze w tym roku. Gra trafi na smartfony i tablety z Google Android oraz Apple iOS.

Nowy Hitman również dla urządzeń mobilnych

Druga z zapowiedzi to Hitman Sniper Assassins (tytuł może się ostatecznie zmienić), nad którym pracuje Square Enix Montreal. Nie będzie to pierwsza mobilna gra bazująca na tej marce, natomiast póki co trudno przedstawić ją bliżej, bo sami twórcy tego nie zrobili. Dość enigmatycznie wspominają o nowych grywalnych zabójcach i zupełnie nowych funkcjach rozgrywki. Wydaje się, że możemy mówić o następcy Hitman Sniper z 2015 roku.

Także w przypadku Hitman Sniper Assassins wspomina się o premierze w 2021 roku oraz tych samych platformach docelowych - Google Android i Apple iOS. Tutaj jednak otrzymaliśmy jeszcze krótszy zwiastun, który nie zdradza niczego odnoście samej rozgrywki.

Lubicie granie na smartfonach? Która z tych dwóch zapowiedzi bardziej Was zainteresowała?

To kolejne przykłady potwierdzające, jak ważne stają się dla Square Enix urządzenia mobilne. Nie dalej jak w zeszłym miesiącu usłyszeliśmy o Final Fantasy VII The First Soldier i Final Fantasy VII Ever Crisis, które też zmierzają na systemy Google Android i Apple iOS.

Źródło: Square Enix

