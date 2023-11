Starfield konsekwentnie rozwijany, Starfield konsekwentnie ulepszany. Bethesda udostępnia kolejną dużą aktualizację, która z jednej strony wprowadza obsługę DLSS, a z drugiej eliminuje szereg mniej lub bardziej uciążliwych błędów.

Potężna aktualizacja Starfielda

Tyle lat czekaliśmy i wreszcie jest. Starfied to dzieło, które wśród wielu miłośników wirtualnej rozrywki znalazło się na liście najbardziej oczekiwanych gier 2023. Mimo że od premiery minęło już trochę czasu, to Bethesda nie spoczywa na laurach i nadal wprowadza pożądane ulepszenia oraz nowości.

Kiedy Starfield otrzyma oficjalną obsługę DLSS? W zasadzie to już otrzymał, ale cieszyć się z tego rozwiązania mogą jedynie użytkownicy platformy Steam w ramach bety. Deweloperzy chcą tym samym przetestować nowe rozwiązania, zanim zostaną udostępnione wszystkim graczom Xbox i PC (co nastąpi jeszcze w listopadzie).

Jak włączyć Starfield z DLSS na Steamie?

Otwieramy bibliotekę Steam, przechodzimy do Starfielda. Prawym przyciskiem myszy klikamy “Starfield” i wybieramy “właściwości”. Następnie pojawi się nowe okienko, w którym należy wybrać opcję “Beta”. W rozwijanym menu “Udział w wersji beta” wybieramy opcję “[beta]”.

Teraz pozostaje czekać, aż pobierzemy nową wersję Starfield, bowiem Starfield Steam Beta to oddzielna wersja gry i wymaga osobnego pobrania. Owszem, nasz postęp z oryginalej wersji przejdzie do bety, ale zapis rozgrywki z bety przejdzie do “normalnego” Starfielda dopiero wtedy, gdy aktualizacja zostanie udostępniona publicznie. Warto pamiętać również o tym, że aby skorzystać z DLSS, należy najpierw wyłączyć opcję synchronizacji pionowej.

Jaki PC do Starfielda?

Z innych ciekawych zmian to warto wspomnieć o możliwości regulacji jasności HDR. Bethesda eliminuje również całą masę pomniejszych błędów związanych z rozgrywką, zadaniami i wydajnością. Chcąc zagrać w kosmiczną odyseję Bethesdy na PC, warto sprawdzić wymagania sprzętowe Starfield, polecamy też nasz test kart graficznych i procesorów. W poszukiwaniu wydajnego komputera możemy posiłkować się zestawieniem na najlepsze zestawy PC w listopadzie 2023.