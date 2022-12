Dziesiąty dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store przyniósł nam możliwość zgarnięcia gry Metro: Last Light Redux.

Metro: Last Light Redux za darmo na Epic Games Store

Tegoroczna świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store, zgodnie z zapowiedziami, przynosi sporo darmowych gier. Do tej pory udostępniono Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection oraz Encased. Chyba najgłośniej było przy okazji Wolfenstein: The New Order, ale wciąż wielu graczy narzekało, że prawdziwego hitu nie przygotowano. Dziś takie głosy powinny zniknąć.

Kolejna darmowa gra od Epic Games Store to bowiem Metro: Last Light Redux od 4A Games. Można przypisywać ją do swojego konta do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

Świetny i klimatyczny FPS

Metro: Last Light Redux to propozycja z doskonale znanej i bardzo wysoko ocenianej serii gier FPS. Dla niektórych są to nawet jedne z najlepszych strzelanek ostatnich lat.

W tym przypadku mowa o produkcji z 2014 roku. Dopisek Redux w nazwie przypomina, iż mowa o odświeżonej wersji Metro: Last Light, można liczyć na nieco poprawioną oprawę wizualną, a także dodatkową zawartość, jaka rozbudowywała grę po premierze. Wizyta w post-apokaliptycznej Moskwie zapewnia naprawdę sporo wrażeń, a całość w wersji Redux można ukończyć w dwóch stylach - Spartanin i Przetrwanie. W pierwszym całości bliżej survival horroru, w drugim można zrobić użytek z większego arsenału i rozprawić się z krwiożerczymi mutantami metodą siłową.

Źródło: Epic Games Store