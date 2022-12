Jedenasty dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store pozwala poszerzyć swoją bibliotekę o Death Stranding Director's Cut.

Death Stranding za darmo na Epic Games Store

Niby darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, ale darmowe gry oferowane do tej pory w ramach świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store nie wszystkich zachwycały. Udostępniono już Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection, Encased oraz Metro: Last Light Redux. Pojawiały się głosy o skromnej liczbie większych produkcji czy też o powtórkach, które dziś będą już nie na miejscu.

Kolejna darmowa gra od Epic Games Store to bowiem Death Stranding, przebojowa propozycja Kojima Productions. I to w wydaniu Director's Cut. Zainteresowani? Można przypisywać ją do swojego konta do jutra do godziny 17:00 polskiego czasu.

Wysoko oceniania przygodowa gra akcji

Death Stranding to jedna z najlepszych gier 2019 roku. Trzeba jednak pamiętać, że początkowo pojawiła się wyłącznie na konsolach PlayStation, posiadacze PC czekali dłużej. Dodatkowo trzeba też akcentować fakt, iż mowa o wydaniu Director's Cut, które zostało nieco podrasowane technologicznie i znacząco rozbudowane, wprowadziło nowe elementy. Także dodatkowe misje czy przedmioty nawiązujące do serii HALF-LIFE oraz rodzimego Cyberpunk 2077.

Nie zmieniła się za to sama rozgrywka, ale tego akurat trudno było oczekiwać. Death Stranding to przygodowa gra akcji, nad którą czuwał legendarny Hideo Kojima. Osadzona w otwartym, postapokaliptycznym i naprawdę niebanalnym świecie. Więcej na jej temat znajdzie w naszej recenzji Death Stranding Director's Cut. Ale najlepiej, jeśli jeszcze nie graliście, nadrobić te zaległości. Otoczka całości jest niemal hollywoodzka. W przenośni i dosłownie, bo do projektu zaangażowano takich aktorów jak Troy Baker, Mads Mikkelsen czy Norman Reedus.

AKTUALIZACJA

Wygląda na to, że oferta została zmieniona i do pobrania jest standardowe wydanie Death Stranding. Zaktualizowano wszystkie zakładki promocyjne potwierdzające taki obrót spraw.

Źródło: Epic Games Store