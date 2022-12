Trzynasty dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store, trzynasta darmowa gra do wzięcia. Pechowa kumulacja? Niekoniecznie.

Severed Steel za darmo na Epic Games Store

Wprawdzie świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store w pełni, ale darmowe gry towarzyszące temu wydarzeniu powoli się kończą. Lista objęła do tej pory Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection, Encased, Metro: Last Light Redux, Death Stranding oraz F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Co dzisiaj?

Sugestie krążące po sieci okazały się trafne. Kolejnym prezentem okazuje się Severed Steel. Grę można przypisywać ją do swojego konta do jutra do godziny 17:00 polskiego czasu.

Severed Steel. Co to za gra?

Z pewnością nie mówimy tutaj o wiekowej produkcji, premiera Severed Steel miała miejsce we wrześniu 2021 roku. To bardzo dynamiczny FPS, w którym gracz ma okazję pokierować poczynaniami jednorękiej bohaterki imieniem Steel.

Akcja rozgrywa się tu naprawdę szybko, a widowiskowość zwiększają zastosowany przez twórców systemem wyczynów kaskaderskich (bieganie po ścianach, salta i poślizgi są tu normą), podatne na zniszczenia środowisko oraz efekt bullet-time. Poza tym, z racji braku możliwości przeładowywania broni, trzeba nie tylko uważnie wybierać cele, ale dodatkowo wyszarpywać gotowe do strzału pistolety z dłoni martwych wrogów.

Severed Steel to gra dedykowana dla jednego gracza, oferuje wyłącznie kampanię. Dodatkowym smaczkiem może okazać się jednak dla niektórych Edytor poziomów pozwalający przygotować własne lokacje i ewentualnie udostępnić je członkom społeczności Severed Steel.

