Potraficie powiedzieć, ile razy przekładano premierę gry The Lord of the Rings: Gollum? Twórcy ponownie wydali podobnie brzmiący komunikat.

The Lord of the Rings: Gollum nie zadebiutuje jesienią

Ostatnio wydawało się, że The Lord of the Rings: Gollum jest na ostatniej prostej przed premierą, producent i wydawca zaczęli trzymać się wrześniowego terminu. I on jest jednak nieaktualny.

W wydanym dziś komunikacie czytamy, że gra pojawi się kilka miesięcy później. I to niestety jedyne co w tej kwestii podano. Trudno odbierać to inaczej niż jako konieczność poczekania do przyszłego roku. Nie uda się zatem skorzystać na zamieszaniu (tu w pozytywnym znaczeniu tego słowa), jakie powinien wywołać debiutujący właśnie we wrześniu serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazon Prime.

Co jest nie tak z The Lord of the Rings: Gollum?

Być może niektórzy odbiorą tę informację pozytywnie. Długo trzeba było czekać na pierwsze fragmenty rozgrywki, a gdy w zeszłym miesiącu je pokazano to, delikatnie rzecz ujmując, nie wywołały wielkiej fali entuzjazmu. Tłumaczenia raczej nie zaskakują, bo komunikat został opatrzony wzmiankami o potrzebie dodatkowego czasu, przygotowania jak najlepszej gry i w tym przypadku również o chęci uhonorowania twórczości J.R.R. Tolkiena.

„Daedalic Entertainment i NACON pragną podziękować wszystkim graczom za dotychczasową cierpliwość i wsparcie. W ciągu ostatnich kilku lat zespół ciężko pracował, aby podzielić się swoją wizją niezwykłej historii, osadzonej w zapierającym dech w piersiach świecie, wypełnionym magią i cudami. Jesteśmy zdeterminowani, aby spełnić oczekiwania naszej społeczności i odkryć nieopowiedzianą dotąd historię Golluma w sposób, który uhonoruje wizję J.R.R. Tolkiena.”

The Lord of the Rings: Gollum powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. Planowany jest również port na Nintendo Switch, ale ten pojawi się pewnie jeszcze później.

Źródło: The Lord of the Rings: Gollum