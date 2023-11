Co Polacy najchętniej oglądają w tym tygodniu na Prime Video? Co warto obejrzeć, a przy czym raczej nie iść za przysłowiowym tłumem? Sprawdzamy listopadowe TOP 10 najpopularniejszych seriali i filmów na platformie VOD od Amazon.

Palmę pierwszeństwa pośród serwisów VOD w Polsce dzierży Netflix, choć jego dominacja nie jest już tak wyraźna, jak przed paroma laty. Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ czy Apple TV+ stanowią coraz bardziej kuszące alternatywy, bo choć wciąż dysponują mniejszymi katalogami, coraz częściej oferują interesujące produkcje oryginalne, a bywa że wybrane klasyki kina mają na wyłączność. Prime dodatkowo wyróżnia się swoją ofertą pod względem ceny - decydując się na abonament roczny, płacimy za niego miesięcznie niewiele ponad 4 złote.

W ofercie Prime Video znajdziemy sporo udanych produkcji oryginalnych (Jack Ryan, The Boys, The Peripheral, Dobry Omen, The Grand Tour, Fleabag, Reacher), sporo klasyków (Dirty Dancing, E.T., Człowiek w Ogniu, Dr House, Milczenie Owiec, Powrót do Przyszłości) czy hity kinowe ostatnich lat (Venom, Wszystko Wszędzie Naraz, John Wick). Postanowiliśmy sprawdzić, co Polacy najchętniej oglądają w tym serwisie w tym tygodniu. Niektóre pozycje okazały się co najmniej zaskakujące.

TOP 10 filmów i seriali w tym tygodniu na Amazon Prime:

10 | Sebastian Fitzek. Terapia

Składający się z 6 odcinków, świetnie zrealizowany niemiecki serial, będący adaptacją książki "Terapia" Sebastiana Fitzka. Fitzek jest niezwykle poczytnym w Niemczech autorem, specjalizującym się w psychologicznych thrillerach - wiemy więc już, czego mniej więcej można się spodziewać po tej produkcji. Bohaterem "Terapii" jest znany psychiatra, Viktor Larenz, którego 13-letnia córka znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawa odżywa jednak po dwóch latach wraz z pojawieniem się tajemniczej kobiety. Jeśli ktoś lubi klimatyczne i pełne niepokoju historie z niewiadomą, może to być dla niego dobra propozycja na wieczór (albo raczej dwa). Oglądać możemy zarówno z napisami, jak i z polskim lektorem.

9 | Terrfier 2. Masakra w święta

Powiedzmy sobie otwarcie - jeśli coś ma taki tytuł, to nie należy spodziewać się niczego przytulnego. Fabuła? Minimalna - maniakalny klaun próbuje zamordować jak największą liczbę osób. Aktorstwo? Mocno drewniane, ale przecież nie o to chodzi. Terrifier 2 to w końcu klasyczny slasher, pełen brutalności, przemocy i sadyzmu. Film został dobrze odebrany przez entuzjastów gatunku, ale raczej powinniśmy ukryć go przed dziećmi. Fakt, że taki film znalazł się w top 10 zapewne wiąże się mocno z niedawnym Halloween.

8 | Ta Druga Zoey (The Other Zoey)

Dość sztampowy film, który z uwagi na wiek bohaterów, umiejscowienie fabuły i nieszczególnie skomplikowany wątek romantyczny kierowany jest głównie do młodzieży. Ta Druga Zoey to opowieść która raczej nie spodoba się pokoleniu pamiętającemu rom-comy z lat 90-tych, czy klasyki w rodzaju "Zakochanej Złośnicy", ale może być przyjemnym kąskiem "na raz" dla dzieciaków którym tona schematów nie będzie przeszkadzać i po prostu lubią opowieści z amerykańskiego college'u.

7 | Pogrzebani (The Burial)

Tommy Lee Jones w roli właściciela upadającego domu pogrzebowego i Jamie Foxx jako ekstrawagancki prawnik, który pomaga mu ratować rodzinny biznes. Historia oparta jest na faktach. Mamy tutaj doskonałe role dwóch aktorów nagrodzonych swego czasu Oscarami, a także klasyczny wątek walki małego przedsiębiorcy z wielką korporacją podany w mniej niż zwykle typowym wydaniu. Opinie o tym filmie bywają zaskakująco skrajne, stąd najlepiej wyrobić sobie opinię oglądając samemu.

6 | Koło Czasu

Serial fantasy oparty na serii książek Roberta Jordana. W pierwszym sezonie Koło Czasu cierpiało wyraźnie na przypadłość większości seriali fantasy opartych na literaturze, a więc nie wykorzystywało potencjału i bogactwa wielowątkowego materiału źródłowego. Miało się wręcz wrażenie, że twórcy próbują z marnym skutkiem wynaleźć koło na nowo (żarcik), wymyślając nowe wątki, a odrzucając książkowe. Jednak w przeciwieństwie do chociażby Wiedźmina, w sezonie drugim serial zaczął zmierzać w dobrym kierunku, stając się barwnym, dynamicznym, przyjemnym wizualnie widowiskiem, o znacznie mroczniejszym klimacie i z bogatym światem, w którym możemy się w końcu połapać. Słowem - nienajlepsza adaptacja, ale całkiem niezły, przygodowy serial fantasy.

5 | Continental

Serial złożony z zaledwie trzech odcinków, acz tak długich, że musimy zarezerwować sobie mniej więcej 4,5 godziny wolnego czasu. Opowieść osadzona jest w uniwersum Johna Wicka, którego jako bohatera popularnej serii filmów sensacyjnych nie trzeba raczej przedstawiać (a jeśli trzeba, zerknij na numer cztery). Akcja serialu toczy się przed wydarzeniami które znamy z filmów, w Nowym Jorku lat 70-tych ubiegłego wieku, a więc na upartego można ją nazwać prequelem. Wizualnie serial jest bardzo wyrazisty, na myśl przychodzi klimat komiksów i miasta Gotham - widać tu też naprawdę spory budżet. Dużo zabawy operatorskiej i zabawy konwencją, sporo strzelanin i mordobicia, wyrazista muzyka. Stylizowane kino akcji plus Mel Gibson jako czarny charakter.

4 | John Wick 4

Tegoroczny hit kinowy, czwarta odsłona w serii o legendarnym zabójcy, z uwielbianym przez widzów Keanu Reevesem w tytułowej roli. Trwająca niemal trzy godziny naparzanka z efektowną scenografią, niesamowitą kaskaderką i porywającymi sekwencjami walk. Film z gatunku tych, na których należy się dobrze bawić i raczej wyłączyć myślenie - inaczej będziecie pytać się co 5 minut jakim cudem bohater jeszcze żyje.

3 | Puchatek. Krew i Miód

Chyba najbardziej zaskakująca pozycja w zestawieniu, ale jedynie do momentu gdy zrozumiemy, że większość osób ogląda ten film aby zweryfikować czy naprawdę jest tak fatalny, jak go malują. Nawet biorąc pod uwagę, że film o morderczym Kubusiu to dość oryginalny pomysł, a sama idea slashera/horroru klasy B pozwala na wiele, ocena 2,9/10 w popularnym serwisie IMDB i 2,6/10 na polskim Filmwebie mogą stanowić tu pewną wskazówkę.

2 | Gen V

Gen V to serial osadzony w świecie znanym już widzom Amazon Prime z doskonale ocenianego serialu The Boys. W tamtej, głośnej produkcji mieliśmy do czynienia z zupełnie nową koncepcją superbohatera - pełnego tłumionych kompleksów, spragnionego władzy, sterowanego przez korporację i najczęściej pozbawionego moralnego kręgosłupa. W spin-offie śledzimy losy uczniów college'u dla potencjalnych superbohaterów, którzy to uczniowie dopiero szykują się na sławę i chwałę. Miejscami jest jeszcze bardziej kontrowersyjnie i obleśnie niż w The Boys, niemniej jeśli pododbał się Wam tamten serial, warto zapoznać się także z tą produkcją - póki co zbiera ona bardzo dobre oceny.

1| Najemnik

Typowy, przewidywalny film akcji, który przyjemnie się ogląda i momentalnie zapomina. Chris Pine jako były żołnierz piechoty morskiej, który zostaje najemnikiem, a potem zostaje zdradzony w niejasnych okolicznościach. Zwyczajmy, sensacyjny film na zrelaksowanie się po cieżkim dniu.

