Branża mobilna zmienia się z roku na rok. Nawet jeśli na czele pozostaje wciąż ta sama firma, w pierwszej piątce ciągle coś się zmienia. Dane Canalys pokazują jak kształtowała się sprzedaż telefonów pięciu najpopularniejszych marek w Polsce i Europie

To co dzieje się w Europie, szczególnie tej wschodniej, w ostatnich miesiącach, a także coraz bardziej odczuwalny wzrost cen telefonów związany z ogólną sytuacją ekonomiczną na świecie, prawdopodobnie namiesza w statystykach za drugi kwartał 2022 roku. Tymczasem poznaliśmy analizę branży mobilnej dostarczoną przez firmę Canalys za pierwsze trzy miesiące. Przyjrzyjmy się im po kolei. Są to udziały wynikające z liczby dostarczonych do sprzedaży telefonów.

Branża mobilna w Polsce w 1 kwartale 2022 roku

Nie jest zaskoczeniem, że Samsung dzierży palmę pierwszeństwa z 31% udziałami. Widać jednak, że rok do roku, zmiana jest nieznaczna. Nawet jeśli na plus, 1% to prawie błąd szacunkowy. Na drugim miejscu jest Xiaomi, które ma swój moment, jednak ostatni kwartał nie był dla niego łaskawy. Udziały sprzedażowe spadły o prawie jedną czwartą. I to w momencie, gdy firma wprowadza naprawdę wiele różnych modeli telefonów nie tylko pod marką Xiaomi (najnowszy flagowiec to Xiaomi 12 Pro), ale także Redmi (ostatnio dobrze zaprezentował się Redmi 11 Note Pro) jak i POCO (najnowszy hit to POCO F4 GT).

To przykład na to, że wdrapać się na szczyt jest łatwo, później trzeba się na nim utrzymać. To co dzieje się teraz jeszcze o niczym nie świadczy, zobaczymy jak zmienią się udziały sprzedażowe Xiaomi na przestrzeni całego 2022 roku.

Tryumfy świętuje za to obecnie w Polsce realme. Firma szybko objęła sporą część rynku, zrobiła to o czym marzyło Oppo i pokonała nawet Apple wchodząc do Top 3 producentów. To z pewnością po części zasługa agresywnej polityki reklamowej, wyjścia z produktami do każdego odbiorcy, a nie tylko wybranych grup. Mamy tu flagowe realme GT2 Pro, bardziej przystępne, ale świetne realme 9 Pro+, czy budżetowe realme C35.

Ostatnie miejsce w Top 5 zajmuje Lenovo. Pod skrzydłami tego dostawcy kryje się Motorola. Jej telefony są projektowane w USA, produkowane w Chinach i Brazylii (zależnie od rynku zbytu), a za rozwój technologii odpowiadają oddziały R&D również w Chinach.

Branża mobilna w Europie w 1 kwartale 2022 roku

Tutaj łącznie stawce przewodzi Samsung, który odnotowuje spadki, ale ogólny udział jest jeszcze wyższy niż ten tylko w Polsce. Drugie miejsce zajmuje Apple, a tuż za nim plasuje się Xiaomi. Również w skali europejskiej, wedle danych Canalys, Xiaomi notuje spadek liczby wprowadzonych na rynek telefonów.

realme jest, wedle danych szacunkowych Canalys, najdynamiczniej rozwijającą sie marką telefonów w Europie

realme z kolei i tutaj może pochwalić się ogromnym wzrostem, jednakże w skali kontynentu jego udziały nie są już tak świetne jak w Polsce. Niemniej w 11 krajach realme jest w pierwszej piątce sprzedaży telefonów, a największy rozwój procentowo zalicza we Francji i Włoszech.

Branża mobilna w Europie w podziale na wschód i zachód

Pierwszy kwartał 2022 roku to czas, gdy sprzedaż była niezakłócona przez inwazję Rosji na Ukrainę. Nastąpiła ona pod koniec tego okresu, ale raczej jeszcze nie zdążyła wtedy znacząco odbić się na wynikach sprzedażowych.

Podział na wschód (tutaj zalicza się Polska) i zachód pokazuje, która marka ogólnie najszybciej się rozwija, a także jak różnią się gusta użytkowników z dwóch stron kontynentu. Jak widać realme we wschodniej części Europy jest bardziej doceniane niż na zachodzie.

Za to na zachodzie wzrost realme jest dużo większy, lecz trzeba pamiętać, że przy niskich udziałach łatwiej o wysokie tempo rozwoju. I tak 273% w Polsce znaczy dużo więcej niż 377% na zachodzie Europy. W przypadku realme wzrost sprzedaży w Polsce jest szybszy niż w reszcie regionu wschodniego. Telefony realme lubią także Czesi, Grecy i Słoweńcy.

Podział Europy na wschód i zachód bardzo dobrze pokazują udziały Apple. W naszym regionie to 8%, nieco mniej niż w samej Polsce, podczas gdy na zachodzie jest to 28%. Rolę Apple u nas pełni Xiaomi, które jednakże na zachodzie też odgrywa dużą rolę. Ma nawet większe udziały w całkowitej sprzedaży niż Apple na wschodzie Europy.

Pierwsza trójka jest ta sama (Samsung, Apple, Xiaomi lub Samsung, Xiaomi, Apple), za to jej kondycja w naszym regionie spada silniej niż w Europie zachodniej. Tam Apple nawet ma wzrost rok do roku. W tabelce dla Europy wschodniej warto zauważyć firmę Transsion. Jej wysoka pozycja może wam wydać się zaskoczeniem, bo w Polsce jej produkty (dostępne między innymi pod markami iTel i Tecno) są mało znane.

Źródło: Canalys, inf. własna