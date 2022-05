Wojna na wschodzie trwa już trzeci miesiąc, a Ukraina może mówić o sporych sukcesach w walce z Federacją Rosyjską. Spore znaczenie odgrywają tutaj Wojska Obroty Terytorialnej. Ostatnio w sieci pojawiło się ciekawe nagranie z wykorzystania granatnika RPG-22.

Radziecki granatnik przeciwpancerny RPG-22

RPG-22 to radziecki ręczny granatnik przeciwpancerny, którego konstrukcja jest oparta o wcześniejszą konstrukcję RPG-18. Broń posiada kaliber 72,5 mm i jest zdolna do niszczenia opancerzonych celów znajdujących się w odległości do 250 metrów (skuteczny zasięg to 150 – 200 metrów).



Radzieckie granatniki przeciwpancerne: (od góry): RPO Shmel, RPG-22, RPG-26, RPG-18. (foto: Wikipedia)

Granatnik trafił do produkcji w 1985 roku i znajduje się na wyposażeniu m.in. Rosji, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Mołdawii, Turkmenistanu i Ukrainy. Okazuje się, że sprzęt jest wykorzystywany również podczas trwającej obecnie wojny w Ukrainie.

Ukraińskie Wojska Obrony Terytorialnej niszczą rosyjski czołg granatnikiem RPG-22 - wideo

W sieci pojawiło się nagranie Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy (to taki odpowiednik naszych Wojsk Obrony Terytorialnej), na którym można zobaczyć ciekawie przygotowaną zasadzkę na rosyjski czołg. Wojskowi wykorzystali tutaj granatnik RPG-22 (niewłaściwie nazwany jako Mukha, bo określenie to odnosi się do wcześniejszej wersji RPG-18).

Nagranie trzyma w napięciu i pokazuje odwagę ukraińskich żołnierzy. Dwa celne strzały pozwoliły zniszczyć wrogi pojazd (wojskowi mówią o zniszczonym czołgu, ale trudno rozpoznać dokładny model).

Ukraińskie wojska oczywiście dysponują też nowoczesnym sprzętem. Dobrym przykładem są tutaj wyrzutnie NLAW i LMM Martlet, pociski kierowane Brimstone czy haubice M777 wyposażone w pociski Excalibur.

Źródło: Wikipedia, Ukraine Leaks, Reuters (foto)