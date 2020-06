Na premierę Death Stranding na PC trzeba jeszcze trochę poczekać. Twórcy już teraz ujawnili wymagania sprzętowe gry, dali tym samym sporo czasu zainteresowanym graczom na zadbanie o to, aby przygotować komputery na kolejną przygodę.

Wymagania sprzętowe Death Stranding ujawnione

Nie brakuje opinii, iż Death Stranding to jedna z najlepszych gier na Playstation 4. O tym, że trafi również na PC dowiedzieliśmy się jeszcze w zeszłym roku. Wprawdzie oczekiwanie na premierę nieco się przeciąga, ale wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a opublikowanie wymagań sprzętowych zdaje się to potwierdzać.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, iż pojawi się tu tryb fotograficzny, wsparcie monitorów ultrapanoramicznych oraz większa niż na konsolach liczba klatek na sekundę. Teraz poznaliśmy dokładne konfiguracje sprzętowe. Nie wyglądają one odstraszająco, aczkolwiek warto odnotować fakt, iż niezbędny będzie Windows 10. Wbrew pozorom to istotna kwestia, ostatnie statystyki pokazały, że co czwarty komputer wciąż działa na Windows 7.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB pamięci RAM

GPU: GeForce GTX 1050 3 GB / AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX 12

80 GB miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa dla 30 fps:

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB pamięci RAM

GPU: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / Radeon RX 570 4 GB

DirectX 12

80 GB miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa dla 60 fps:

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB pamięci RAM

GPU: GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 590

DirectX 12

80 GB miejsca na dysku twardym

Kiedy premiera Death Stranding na PC?

Pierwotnie planowano, iż premiera Death Stranding na PC odbędzie się 2 czerwca. Nie udało się jednak zrealizować tych założeń, swojego czasu twórcy zapowiedzieli, iż w związku z pandemią koronawirusa muszą przełożyć premierę na 14 lipca.

To właśnie ten termin póki co pozostaje aktualny i miejmy nadzieję, że nic już się nie zmieni.

Źródło: dsogaming

