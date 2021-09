Specjalne karty graficzne dla górników? Czemu nie! Do sieci wyciekło zdjęcie tajemniczego modelu, który został zaprojektowany z myślą o koparkach kryptowalut.

Jeśli śledzicie nasze newsy, to pewnie pamiętacie tajemniczą kartę graficzną XFX Radeon do koparek kryptowalut. Okazuje się, że producent przygotował więcej takich modeli.

Tajemnicza karta graficzna do koparek kryptowalut

Redakcja VideoCardz otrzymała od jednego z czytelników zdjęcia kolejnej karty XFX, która została zaprojektowana z myślą o koparkach kryptowalut. Nowa wersja tym razem została przyłapana w Chinach, ale ani XFX, ani AMD nie przyznają się do takiego modelu.

Nowy model wygląda podobnie do wcześniej opisywanej konstrukcji – taż zastosowano pasywne chłodzenie dostosowane do obudów z wymuszonym obiegiem powietrza.

Karta nie ma żadnych wyjść wideo, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe złącza umieszczone na tyle płytki drukowanej (typowo dla akceleratorów obliczeniowych).

Różnica sprowadza się do specyfikacji Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 22 z 2304 procesorami strumieniowymi oraz 10 GB pamięci GDDR6 160-bit. Mamy zatem do czynienia z konstrukcją zbliżoną do mobilnej karty Radeon RX 6700M.

Radeon do koparek kryptowalut – jaką oferuje wydajność?

Oczywiście nie obyło się bez przetestowania karty w kopaniu kryptowalut.

Nowa karta osiąga wydajność 39 MH/s w kopaniu Ethereum – to nieco gorszy wynik od standardowego modelu Radeon RX 6700 XT (ten osiąga koło 41 MH/s, a po zoptymalizowaniu parametrów można wyciągnąć jakieś 43-44 MH/s). Co prawda nie mamy żadnych informacji odnośnie zapotrzebowania na energię elektryczną, ale konieczność podpięcia dwóch 8-pinowych wtyczek sugeruje, że nie będzie ono należeć do niskich (zapewne będzie to około 200-220 W).

Czy „tajemniczy Radeon” zainteresuje górników? Prawdę mówiąc mamy ku temu poważne wątpliwości. Karta nie oferuje rewelacyjnych parametrów w kopaniu kryptowalut, a na dodatek trudno będzie ją odsprzedać graczom.

