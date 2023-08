Xiaomi Pad 6 w sprzedaży, ale dlaczego nie dołączył do niego Xiaomi Mix Fold 3?

Xiaomi wprowadziło do sprzedaży w Polsce tablet Pad 6 wraz z akcesoriami, a podczas jego prasowej prezentacji zobaczyliśmy też składany Mix Fold 3. Niestety tylko zobaczyliśmy.

Xiaomi Pad 6 to następca pozytywnie przez nas ocenianego Xiaomi Pad 5. Krótko mówiąc, propozycja dla uczniów, studentów, a także osób pracujących, która ma być wygodną w transporcie alternatywą dla przenośnego komputera. Na pokładzie mamy oczywiście Android, a dokładnie nakładkę MIUI 14 zamiast Windowsa, ale przy odpowiednim doborze aplikacji można taki tablet używać naprawdę komfortowo. Niedawno do sprzedaży trafił podobny produkt marki Huawei, ale ma on nieco słabszą specyfikację niż Xiaomi, choć rozmiar wyświetlacza zbliżony - Xiaomi to 11 calowy tablet, nowy Huawei MatePad to 11,5 cala.

W Xiaomi Pad 6 martwi chyba tylko cena, ale nie chodzi o sam tablet

Xiaomi Pad 6 to solidny produkt i na papierze i na żywo. Mamy tu ekran o rozdzielczości 2880x1800 pikseli, wspierający odświeżanie 144 Hz (dlatego jest to LCD) i procesor Snapdragon 870. Cztery głośniki, cztery mikrofony, pokrycie gamutu DCI-P3 w 99%, wsparcie Dolby Atmos i audio Hi-Res, złącze USB-C 3.2 Gen1 wspierające transmisję obrazu 4K/60p i akumulator 8840 mAh (ma wytrzymać dwa dni użytkowania) to inne miłe akcenty w tym produkcie. Obudowę wykonano z aluminium, a jej grubość to 6,51 mm przy wadze 490 gramów.

By w pełni wykorzystać potencjał Xiaomi Pad 6 trzeba wzbogacić go o klawiaturę i piórko. I tu zaczynają się schody. Xiaomi Pad 6 w wersji pamięciowej 6/128 GB kosztuje 1799 złotych, za wersję 8/256 GB zapłacimy 1999 złotych. Podstawowym akcesorium jest etui, Xiaomi Pad 6 Cover w cenie 119 złotych.

Te kwoty są przyzwoite, za to 499 złotych za piórko Xiaomi Smart Pen (2 generacja) oraz tyle samo za klawiaturę Xiaomi Pad 6 Keyboard, to stanowczo za dużo. Gdybyśmy zechcieli kupić taki najbardziej wypasiony wariant Pad 6 to za wszystko trzeba byłoby zapłacić 2997 złotych. Informacja o jednej trzeciej ceny zestawu w klawiaturze i piórku nie spodobała się nie tylko nam.

Mimo to, dobrze, że Xiaomi wprowadziło do swojej oferty u nas taki produkt jak tablet Pad 6. Jest coraz więcej osób, które odkrywają tablety na nowo i przyjemność ich użytkowania dzięki dużemu wyświetlaczowi.

Xiaomi Mix Fold 3, czyli składany telefon, który powinien być u nas, a nie jest

Szkoda, że premierze tabletu nie towarzyszyła premiera innego produktu. Telefonu. Mowa oczywiście nie o Xiaomi 13T, bo te z pewnością pojawią się u nas, ale dopiero z początkiem jesieni, a o telefonie składanym. To kategoria, na którą patrzymy się coraz przychylniejszym okiem. Przemkowi bardzo spodobała się nowa Motorola Razr Ultra 40, bo w końcu producenci zrozumieli, że nowoczesne telefony z klapką muszą być użyteczne także w konfiguracji złożonej. Do podobnego wniosku doszedł Samsung prezentując piątą generację Flipów.

Jednak telefony z klapką to tylko połowa całego obrazu. Są też telefony rozkładane do rozmiaru zbliżonego do niewielkiego tabletu, często nazywane Foldami. W Polsce niekwestionowanym liderem jest pod tym względem Samsung, bo po prostu nie ma konkurencji. Huawei robi co może, ale bez GMS trudno mu przekonać do swoich produktów nowych użytkowników. OPPO jak i Motorola na razie ograniczają się do tych mniejszych klapkowych konstrukcji.

I tu pojawia się pytanie, dlaczego Xiaomi nie chce spróbować nastąpić na odcisk Samsungowi? W Chinach miał właśnie premierę Mix Fold 3, czyli trzecia już generacja składanego telefonu. Nie trafi on do Polski, ale przez chwilę miałem okazję go poużywać.

I wiecie co? Rewelacja. Nie chodzi tu tylko o doskonale działający, na pierwszy rzut oka lepiej niż w jakimkolwiek telefonie składanym, nawet Samsungach, zawias, ale też smukłość całej konstrukcji i wygodę z jaką Mix Fold 3 trzyma się w dłoni, zarówno rozłożony jak i złożony (mimo wagi ponad 250 gramów). Dla przypomnienia, po złożeniu telefon ma grubość 10,9 mm, po rozłożeniu 5,3 mm. Jego specyfikacja to coś pomiędzy Xiaomi 13 Pro, a Xiaomi 13 Ultra, oczywiście z uwzględnieniem dodatkowego 8 calowego ekranu po rozłożeniu telefonu. Cztery aparaty na tylnej ściance, w tym dwa teleobiektywy robią wrażenie.

​​​​​​​

​​​​​​​

Trudno oczywiście powiedzieć, jak Xiaomi wyceniłoby Mix Fold 3 w Polsce, ale znając ceny dotychczasowych flagowców raczej nie byłoby tanio. Niemniej fajnie byłoby ujrzeć tego składaka w regularnej ofercie polskich sklepów i sieci komórkowych. Może uda się za rok, a może Xiaomi jednak zdecyduje, by Mix Fold 3 pojawił się jednak w Polsce.

Źródło: Xiaomi, inf. własna, fot: Alicja Żebruń